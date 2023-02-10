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Parklar mezarlık oldu

Depremin büyük yıkıma neden olduğu illerden Hatay’da bir yandan kurtarma çalışmaları sürerken, diğer yandan cenazeler defnediliyor. Kentteki mezarlıklar dolduğu için büyük parklar mezarlık haline getiriliyor.

Burak Doğan
Burak Doğan
04:00 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hatay'da mezarlıklar dolduğu için büyük parklar mezarlık haline getiriliyor.

Hatay'da mezarlıklar dolduğu için büyük parklar mezarlık haline getiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük hasarı bıraktığı Hatay’da bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan hayatını kaybeden depremzedeler toprağa verilmeye başlandı. Şehit jandarma er Ali Karadal Caddesi’nde bulunan Çankaya Parkı mezarlığa çevrildi. İş makineleri ile çok sayıda mezar kazılan parkta cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Enkaz alanlarında yapılan arama kurtarma çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

ÇADIRLAR STADYUMA

Hatay Şehir Stadyumu’nda AFAD ve Kızılay depremzedeler için 450 çadır kurulumu yapıldı. Yardım TIR’larındaki gıda ürünleri, kıyafetler ve tıbbi malzemeler depremzedelerin ihtiyaçlarına göre dağıtılmaya başlandı. Bölgedeki havanın soğuk olmasından dolayı, gece çadır kentte kalan depremzedeler için elektrikli ısıtıcılar dağıtıldı.

YALIN AYAK KOŞTUM

8 katlı bir binanın birinci katında oturan Gizem İltimazoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Damadım ve torunumu kurtarıyorlar. 3 gündür gözüme uyku girmiyor, enkazın başında sabahtan akşama kadar bekliyorum. ‘Vinç lazım’ dediler baktım yoldan vinç geçiyor. Yalın ayak koşmaya başladım, caddede vinçin önüne atladım. Böylelikle bu binada arama kurtarma çalışmalarını başlattım. Torunum az önce çıktı Elhamdülillah çok mutluyum, İnşallah sıra kızımda.”

ABD’DEN İLAÇ GETİRDİM

ABD’li Reach Out Worldwide kuruluşundan yardıma gelen itfaiyeci ve acil yardım görevlisi Craig de Meallon ise tek başına yola çıkmış: “ABD’den Hatay’a tek başıma geldim. Genellikle bir ekibin hazır hale gelebilmesi birkaç gün sürer. Ben ihtiyaçları belirlemek için gözlem amacıyla önce geldim. Getirmiş olduğum medikal malzeme ya da doktor eşliğinde bölgelere ulaşıyoruz, sonra da ihtiyaçları saptayarak büyük miktarda tıbbi malzemeyi ihtiyacı olan kişilere teslim ediyoruz.”


#Deprem
#Hatay
#Mezarlık
1 saat önce
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Parklar mezarlık oldu
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