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Pasaklılığı adet edinmiş: Pucca yine kiraladığı ve ödemesini yapmadığı evi kullanılamaz halde bıraktı

Uyuşturucu madde kullanımına özendirme suçundan mahkum olan Pucca lakaplı Pınar Yıldırım’ın ev sahibi Jale Tuncer, geçtiğimiz aylarda Yıldırım’ın aylardır kirasını ödemediğini ve evini tahliye etmediğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Tuncer, evinden ayrılan Pınar Yıldırım’ın geride bıraktığı enkazı sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde; sökülmüş duvar boyaları, yerlerinden çıkarılmış prizler ile kullanılamaz hale getirilen ve pis bırakılan elektronik eşyalar yer aldı. Ev sahibi Tuncer, daha önce birçok kez skandal açıklamaları ile gündeme gelen Pınar Yıldırım’ın ‘bir özür bile dilemeden’ evini terk ettiğini belirterek, “19 aydır verilmemiş kira, ödenmemiş aidatlar, çalışmayan buzdolabı, kokusundan açılamayan fırın ve bulaşık makinesi, devre dışı bırakılmış bir akıllı ev sistemi geride bıraktı” dedi. Ünlü manken Tuba Ünsal da Pucca'nın, dairesinde yıllarca kiracısı olduğunu ifade ederek, evini mahvettiğini ve yine kirasını aylarca ödemediğini söylemişti.

Şefika Nur Çiftçi
22:10 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:13 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sosyal medya fenomeni Pucca geride bıraktığı evi adeta yağmalamış: Avrupa'da yaşayan ev sahibi isyan etti
Sosyal medya fenomeni Pucca geride bıraktığı evi adeta yağmalamış: Avrupa'da yaşayan ev sahibi isyan etti

Pucca lakabıyla bilinen ve uyuşturucu madde kullanımına özendirme suçundan mahkum olan Pınar Yıldırım’ın, İstanbul Nişantaşı’nda yaşadığı evin kirasını defalarca ödemediği ortaya çıkmıştı.


Geçtiğimiz aylarda, İskoçya’da yaşayan ev sahibi Jale Tuncer, Yıldırım’dan uzun süredir ödeme alamadığını belirterek yaşadığı mağduriyeti kamuoyuyla paylaşmıştı. Tuncer açıklamasında, “120 metrekare evi 10 bin liraya kiraladı. Yüzde 25 zam yaptık ama bu kirayı da hiç göremedik “ ifadelerini kullanmıştı.



'Ben kurtuldum yeni ev sahibine çok üzülüyorum'


Jale Tuncer bu kez, daha önce sık sık skandal açıklamaları ile gündeme gelen Pınar Yıldırım’ın evini terk ettiğini duyurarak geride bıraktığı faciayı "Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum" sözleri ile yayınladı.



'Bir özür bile dilemeden gitti'


Görüntülerde sökülmüş duvar boyaları, yerlerinden çıkarılmış prizler, pis bırakılmış elektronik eşyalar yer alırken ev sahibi Tuncer, evini mahveden Yıldırım’ın giderken ‘bir özür bile dilemediğini’ belirterek yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:


“19 aydır verilmemiş kira, ödenmemiş aidatlar, çalışmayan buzdolabı, kokusundan açılamayan fırın ve bulaşık makinesi, devre dışı bırakılmış bir akıllı ev sistemi, teslim ettiğimiz gibi bırakılmayan dolap kapakları, darbe almış kapılar.”



'Tuba Ünsal söylemişti, inanmamıştık'


Mağdur olan ev sahibi Tuncer, ailesiyle birlikte son 10 yılda iş sebebi ile 8 ev değiştirdiğini tek bir ev sahibini dahi üzmediğini söyledi.


Ayrıca Jale Tuncer, daha önce manken Tuba Ünsal’ın da Pınar Yıldırım’ın eski bir ev sahibi olarak şikayetini paylaştığı yazısını alıntılayarak, “Tuba Ünsal söylemişti ama insanın inanası gelmemişti” sözleri ile pişmanlığını dile getirdi.





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