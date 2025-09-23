Pasaportlarda önemli değişiklik: Yeni dönem 12 Ekim’de başlıyor

Avrupa Birliği, sınır güvenliğini daha modern ve teknolojik yöntemlerle sağlamayı hedefleyen Giriş/Çıkış Sistemi (EES) uygulamasını hayata geçiriyor.

2 Ekim 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek bu yeni sistem, AB dışından gelen milyonlarca yolcu için seyahat prosedürlerini değiştirecek.

İlk girişte alınacak parmak izi veya yüz tanıma verisi, yolcunun AB sınırları içerisindeki hareketlerini daha güvenli ve şeffaf şekilde kayıt altına almayı sağlayacak.