Pasaportlarda önemli değişiklik: Yeni dönem 12 Ekim’de başlıyor

15:4523/09/2025, Salı
Avrupa Birliği, pasaport uygulamasında önemli bir değişikliğe gidiyor. 12 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle mevcut sistem tamamen kaldırılacak.

Avrupa seyahatlerinde köklü bir değişim kapıda. Yıllardır AB ülkelerine giriş yapan yolcuların pasaportlarına vurulan damgalar artık tarihe karışıyor.


  • Avrupa Birliği, sınır güvenliğini daha modern ve teknolojik yöntemlerle sağlamayı hedefleyen Giriş/Çıkış Sistemi (EES) uygulamasını hayata geçiriyor.

2 Ekim 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek bu yeni sistem, AB dışından gelen milyonlarca yolcu için seyahat prosedürlerini değiştirecek.


EES ile birlikte pasaportlara kaşe basma dönemi sona ererken, yolcuların kimlik doğrulaması biyometrik veriler üzerinden yapılacak.

İlk girişte alınacak parmak izi veya yüz tanıma verisi, yolcunun AB sınırları içerisindeki hareketlerini daha güvenli ve şeffaf şekilde kayıt altına almayı sağlayacak.




