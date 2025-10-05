Yeni Şafak
Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıp kaçtı

22:585/10/2025, Pazar
AA
Pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.
Adana'da bir şahıs, geldiği pastanenin giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken olaydan sonra kaçan şahıs yakalandı.

Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı.

Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen şüpheli, giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.

Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.

Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



#Adana
#el bombası
#saldırı
