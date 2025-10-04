Yeni Şafak
Evine kurduğu özel sistemle uyuşturucu üretirken yakalandı

10:004/10/2025, Cumartesi
IHA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana’da kiraladığı evde kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı. Evde 6 kök Hint keneviri ile 123,42 gram esrar ele geçirilirken tutuklanan şüphelinin, "Evi ben kiraladım ama başkası kullanıyor. Kullanan kişi cezaevine girdi" dediği öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.D.’nin (34) evinde iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki adresine baskın yapıldı. Baskında yakalanan Y.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 123,42 gram esrar, kök Hint keneviri ile iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirildi. Şüpheli ifadesinde, "Evi ben kiraladım ama başkası kullanıyor. Maddeler bana ait değil, kullanan kişi de 2 gün önce cezaevine girdi" dediği öğrenildi.





#adana
#uyuşturucu
#suç
