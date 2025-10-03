Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yakakent ve Alaçam’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yakakent ve Alaçam’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

14:073/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
SAMSUN’UN YAKAKENT VE ALAÇAM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
SAMSUN’UN YAKAKENT VE ALAÇAM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Samsun’un Yakakent ve Alaçam ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin "Narko Alan" uygulaması kapsamında yaptığı kontrollerde, uygulama noktasının gerisinde bekleyen bir araç sivil ekiplerce takibe alındı. Ekiplerin araca müdahalesi sırasında araç içerisinden poşet atılması üzerine yapılan incelemede, 15 kutu halinde 840 adet sentetik ecza ile 21,9 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüphelilerin Alaçam ilçesindeki ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 240 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek, 10,6 gram kenevir tohumu, 3 sentetik ecza ve 1 payp bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

#Uyuşturucu
#Operasyon
#Samsun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB takvimi duyurdu! 2025 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?