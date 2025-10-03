Yakakent ve Alaçam’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin "Narko Alan" uygulaması kapsamında yaptığı kontrollerde, uygulama noktasının gerisinde bekleyen bir araç sivil ekiplerce takibe alındı. Ekiplerin araca müdahalesi sırasında araç içerisinden poşet atılması üzerine yapılan incelemede, 15 kutu halinde 840 adet sentetik ecza ile 21,9 gram skunk maddesi ele geçirildi.