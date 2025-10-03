Yeni Şafak
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli yakalandı

22:333/10/2025, Cuma
AA
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uygulama noktasına yaklaşan araçtan atılan poşette sentetik uyuşturucu ve ecza hapları ele geçirilirken, araçtaki 2 zanlının evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan narko alan uygulamasında uygulama noktasına yaklaşan araçtan poşet atıldığı belirlendi.

Ekiplerce bulunan poşette 840 sentetik ecza hapı ile 21,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle araçtaki 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 240 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 10,6 gram kenevir tohumu ve 3 sentetik ecza hapı bulundu.

#Samsun
#Alaçam
#uyuşturucu
#operasyon
