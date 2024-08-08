Paylaşımlı yolculukta önemli gelişme: Bakanlık düğmeye bastı

İstanbullu başta olmak üzere vatandaşların büyük kısmının uzun süredir talep ettiği paylaşımlı yolculuk yönetmeliği üzerine önemli adımlar atılıyor.

Son olarak yaşanan önemli gelişme ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.

Maliye Bakanlığı yeni bir düzenleme ile paylaşımlı yolculuğun resmi olarak vergilendirilmesine hükmetti.

Bu adımla sadece taksici esnafının üstlendiği ulaşım hizmetinde özel firmaların yasallaşmasının önü açılmış oldu.

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem

Martı TAG sürücüleri 376 bin dilekçeyi teslim etti

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği isteyen 376 bin kişinin dilekçesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne dün teslim etti. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliğinin gelmesiyle başlayan sürecin olumlu şekilde devam ettiğini ifade eden Öktem, “İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur ile görüştük. Kendisi de bize destek olduğunu ve bu işi sevdiğini iletti. Devletimizin çağrılarımıza kulak vermesinden son derece mutluyuz. Süreç birkaç ay içerisinde yönetmeliğin yazılıp UKOME’de onaylanmasının ardından nihayete kavuşacak ve 200 bin TAG sürücümüz derin bir nefes alacak” dedi.

UKOME gündeme almıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yaptığı son toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) konusu 22. madde olarak ilk kez gündeme almıştı. Paylaşımlı yolculuğun görüşüleceği UKOME Alt Komisyonuna Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem de katılmıştı. Toplantı sonrası Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'ne ilişkin tüm devlet kurumlarından yazılı görüş alınacak, yönetmelik komisyonu kurulacak ve onay için kısa zamanda oylamaya sunulacak kararları çıkmıştı.





Öktem: İstanbul için lüks değil zaruret

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuğun getirilerini madde madde tvnet canlı yayınında anlattı. "Bu İstanbul için lüks değil zaruret" diyen Öktem, "Taksi sektörü basit usul vergiye tabi. Yılda milyonlarca lira ciro yapan taksiler, 5 bin lira basit vergi ödüyorlar. Bu yönetmelikle yılda devletin elde edeceği gelir 1 milyar dolar civarında. Bu her yıl bir Marmaray demek." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en büyük iş vereni olduklarını vurgulayan Öktem, "190 bin şoförümüz bu işten ekmek yiyor. Yaptığımız anketlere göre, bir şoför ortalama 3,8 kişilik bir aileye bakıyor. Çarptığınız zaman 657 bin kişi Martı Tag sayesinde ekmek yiyor." dedi. 200 ülkede paylaşımlı yolculuk olduğunu vurgulayan Öktem, "Örneğin New York'ta paylaşımlı yolculuğun legalleşmesinden sonra işsizlik oranları yüzde 3 civarı düşmüş. Çok ciddi rakamlar bunlar. İşi olmayan, yeni işten ayrılmış, geçiş sürecinde olan bir sürü insan bu sayede ekmek yiyor, yemeye devam edecek" diye konuştu.











