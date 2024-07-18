Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği geliyor: Martı kurucusu Öktem ‘kazandık’ diyerek duyurdu

İstanbul'da ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alınacağı UKOME Alt Komisyon toplantısında, bu kez paylaşımlı yolculuk konusu masaya yatırıldı.
Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) 22. madde olarak UKOME gündeminde yer aldı.
İstanbullunun uzun süredir talep ettiği paylaşımlı yolculuğun görüşüleceği UKOME Alt Komisyonuna Martı İleri Teknoloji şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem de davet üzerine katıldı.
Toplantıdan çıkan 3 karar
UKOME toplantısının sona ermesinin ardından Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
"Kazandık" diyen Öktem, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'ne ilişkin toplantıdan çıkan kararları duyurdu.
- Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'ne ilişkin tüm devlet kurumlarından yazılı görüş alınacak.
- Yönetmelik komisyonu kurulacak.
- Onay için kısa zamanda oylamaya sunulacak.
Oğuz Alper Öktem, açıklamasının sonunda "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği geliyor" ifadelerine de yer verdi.
'Taksiciler bize saldırdı'
Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem yaptığı bir diğer açıklamada taksicilerin UKOME toplantısında kendilerine saldırdığını söyledi. Güvenlik ekiplerinin duruma müdahale ederek taksici odalarının toplantıdan çıkarıldığını belirtti.
İstanbul'un taşımacılık sorunlarını büyük ölçüde çözecek
Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, dün yaptığı açıklamada da bu uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini vurguladı.
- Öktem, özellikle vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek bu sorunların paylaşımlı yolculuk yönetmeliği ile ortadan kaldırılabileceğini belirtti.