Gündem

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği geliyor: Martı kurucusu Öktem ‘kazandık’ diyerek duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yaptığı toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) konusu ilk kez gündeme alındı. Paylaşımlı yolculuğun görüşüleceği UKOME Alt Komisyonuna Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem de katıldı. Öktem, UKOME toplantısının sona ermesinin ardından ilk yaptığı açıklamada "Kazandık, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği geliyor" ifadelerine yer verdi.

Seren Som
12:06 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:10 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Martı İleri Teknoloji kurucusu Oğuz Alper Öktem
Martı İleri Teknoloji kurucusu Oğuz Alper Öktem

İstanbul'da ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alınacağı UKOME Alt Komisyon toplantısında, bu kez paylaşımlı yolculuk konusu masaya yatırıldı.

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) 22. madde olarak UKOME gündeminde yer aldı.



İstanbullunun uzun süredir talep ettiği paylaşımlı yolculuğun görüşüleceği UKOME Alt Komisyonuna Martı İleri Teknoloji şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem de davet üzerine katıldı.

Toplantıdan çıkan 3 karar

UKOME toplantısının sona ermesinin ardından Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

"Kazandık" diyen Öktem, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'ne ilişkin toplantıdan çıkan kararları duyurdu.


Alınan karara göre;
  1. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'ne ilişkin tüm devlet kurumlarından yazılı görüş alınacak.
  2. Yönetmelik komisyonu kurulacak.
  3. Onay için kısa zamanda oylamaya sunulacak.

Oğuz Alper Öktem, açıklamasının sonunda "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği geliyor" ifadelerine de yer verdi.


'Taksiciler bize saldırdı'

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem yaptığı bir diğer açıklamada taksicilerin UKOME toplantısında kendilerine saldırdığını söyledi. Güvenlik ekiplerinin duruma müdahale ederek taksici odalarının toplantıdan çıkarıldığını belirtti.


İstanbul'un taşımacılık sorunlarını büyük ölçüde çözecek

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, dün yaptığı açıklamada da bu uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini vurguladı.

  • Öktem, özellikle vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek bu sorunların paylaşımlı yolculuk yönetmeliği ile ortadan kaldırılabileceğini belirtti.
Öktem,
"Martı TAG, İstanbul'da 170 bin sürücü ve 4 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Ortalama araç bulma süresi 5,4 dakika olan TAG, yüzde 98 müşteri memnuniyeti oranı ile de dikkat çekiyor. Dijital kayıt sistemi sayesinde güvenlik ve şeffaflık sağlanırken, vergi kayıplarının da önüne geçiliyor. Bu uygulamanın yaygınlaşması, İstanbul'da yıllık 1 milyar dolar civarında vergi getirisi sağlayabilir"
dedi.

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME gündeminde: Oğuz Alper Öktem 'Zafer bizim' diyerek çağrı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yarın (18 Temmuz) yapacağı toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) konusu ilk kez gündem maddesi yapıldı. Konu toplantıda görüşülerek yol haritası belirlenecek. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem bu gelişmeyi "Zafer bizim" diyerek duyurdu. Paylaşımlı yolculuk uygulamalarının, İstanbul gibi büyük şehirlerde trafiğin azalmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağladığını belirten Öktem, ulaşım özgürlüğü isteyen İstanbulluları yarın sabah (18.07.2024) saat 9’da İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nın önünde buluşmaya çağırdı.




#İstanbul
#Paylaşımlı Yolculuk
#Martı
#Oğuz Alper Öktem
#UKOME
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEB mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor: Özür grubu atama takvimi