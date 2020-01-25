Gündem Pegasus AFAD koordinasyonundaki yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacak
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Pegasus AFAD koordinasyonundaki yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacak

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından ülke çapında herkes kendi imkanları dahilinde seferber oldu. Deprem için bölgeye ek seferler düzenleyen Pegasus, AFAD koordinasyonundaki yardım malzemelerini de ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Şirket deprem bölgesine yardım için seferber oldu.
Şirket deprem bölgesine yardım için seferber oldu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.

Ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğine Pegasus Hava Yolları da katkıda bulunacağını açıkladı.

Pegasus Hava Yolları, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında bölge halkına destek olmak amacıyla iki kente yapılan uçuşlarında, AFAD koordinasyonunda olan dernek, kurum ve kuruluşlardan toplu olarak organize edilmiş yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

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