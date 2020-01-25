Pegasus AFAD koordinasyonundaki yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacak

Şirket deprem bölgesine yardım için seferber oldu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.

Ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğine Pegasus Hava Yolları da katkıda bulunacağını açıkladı.

Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. #Elazığ — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) January 24, 2020

Pegasus Hava Yolları, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında bölge halkına destek olmak amacıyla iki kente yapılan uçuşlarında, AFAD koordinasyonunda olan dernek, kurum ve kuruluşlardan toplu olarak organize edilmiş yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacağını duyurdu.