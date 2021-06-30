​Peker’e cinayet operasyonu: 10 adamı 4 ilde gözaltına alındı

Cahit Çetin cinayetine ilişkin Sedat Peker bağlantılı gözaltılar gerçekleşti. Sedat Peker suç örgütüne yönelik dünkü operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017’de İstanbul Çekmeköy’de Cahit Çetin’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova’da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, Peker’le bağlantılı olan ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu belirlenen zanlılardan, aralarında avukat A.S.’nin de bulunduğu 10’unu yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin lira olan 12 çek ele geçirildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.