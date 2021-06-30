Gündem Pekere cinayet operasyonu 10 adamı 4 ilde gözaltına alındı
İSTANBUL

Peker’e cinayet operasyonu: 10 adamı 4 ilde gözaltına alındı

İstanbul Çekmeköy’de Cahit Çetin’in öldürülmesi olayına ilişkin 4 ilde yapılan operasyonda suç örgütü lideri Sedat Peker’le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı. Cinayetle irtibatlı olduğu belirlenen zanlıların arasında avukat A.S. de bulunuyor. Operasyonda 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin lira olan 12 çek ele geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Peker’e cinayet operasyonu: 10 adamı 4 ilde gözaltına alındı
Sedat Peker

Cahit Çetin cinayetine ilişkin Sedat Peker bağlantılı gözaltılar gerçekleşti. Sedat Peker suç örgütüne yönelik dünkü operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017’de İstanbul Çekmeköy’de Cahit Çetin’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Cahit Çetin
Cahit Çetin

31 Ağustos 2017’de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.
31 Ağustos 2017’de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

Çetebaşı Peker 'Bataklık'ta
GÜNDEM
Çetebaşı Peker 'Bataklık'ta
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova’da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, Peker’le bağlantılı olan ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu belirlenen zanlılardan, aralarında avukat A.S.’nin de bulunduğu 10’unu yakaladı.

Kavala’nın adamından Peker’e hediye
GÜNDEM
Kavala’nın adamından Peker’e hediye

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin lira olan 12 çek ele geçirildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Avrupa'da terör örgütü PKK'nın meşrulaştırıldığı ülkeler arasında başı çeken Fransa'da, örgüt sempatizanları tarafından Türkiye ve Türk Hava Yolları karşıtı provokasyon gösterisi düzenlendi.

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Bakanlıktan 'FETÖ'den ihraç edilenler göreve geri dönüyor' iddialarına yalanlama: Şaibe oluşturma çalışmaları manidar

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kamu görevinden çıkarılan çıkarılanların hiçbir kritere bakılmazsınız göreve iade edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Çataklı açıklamasında, "Geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların, bugün kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavassutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan şaibe oluşturma çalışmaları manidardır" dedi. Bugüne kadar 39 bin 85 OHAL Komisyonu itirazı yapıldığını ifade eden Çataklı, "OHAL Komisyonunca şu ana kadar bu başvuruların 38 bin 93'ü neticelendirilmiş, 35 bin 929'u hakkında ret, 2 bin 164'ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Elmalı davası' açıklaması: Çocuk istismarına hiçbir şekilde taviz ve tehir konusu olamaz
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Elmalı davası' açıklaması: Çocuk istismarına hiçbir şekilde taviz ve tehir konusu olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır." dedi. İstismara hiçbir şekilde tavizin söz konusu olmadığını vurgulayan Erbaş, "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır." ifadelerini kullandı.

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