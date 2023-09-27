Pençe-Kilit bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EO5CpnyNNy