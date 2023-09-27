Pençe-Kilit bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.
'Terörist temizliği devam ediyor'
'Terörist temizliği devam ediyor'
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce