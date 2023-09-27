|
Gündem

Pençe-Kilit bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
10:55 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.


'Terörist temizliği devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi"
ifadelerini kullandı.






#MSB
#terör
#PKK
#Pençe-Kilit Operasyonu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? 28 Eylül hava durumu