|
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Sezer'in Zonguldak'taki ailesine şehadet haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in (28) Zonguldak’taki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

12:23 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in (28) Zonguldak’taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Kozlu Merkez Mahallesi Şehit Recep Eraslan Caddesi'nde yaşayan baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Sezer'e oğullarının, Topbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Aleyna Sezer'e ise eşinin şehadet haberi yetkililerce verildi.

Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Sezer'in 6 aylık erkek bebeğinin olduğu öğrenildi.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kozlu nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu belirtilerek, "Aziz şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları, milletimiz ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi. ​​​​​​​



#Zonguldak
#Mustafa Sezer
#Mehmet Emin Sezer
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 10 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)