Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Sezer'in Zonguldak'taki ailesine şehadet haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in (28) Zonguldak’taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Kozlu Merkez Mahallesi Şehit Recep Eraslan Caddesi'nde yaşayan baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Sezer'e oğullarının, Topbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Aleyna Sezer'e ise eşinin şehadet haberi yetkililerce verildi.