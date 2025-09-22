Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Pendik Belediyesi’nden üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere 15 bin TL eğitim desteği

Pendik Belediyesi’nden üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere 15 bin TL eğitim desteği

15:3522/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Pendik’te eğitim müjdesini Başkan Ahmet Cin duyurdu: Üniversiteyi kazanan gençlere 15 TL destek.
Pendik’te eğitim müjdesini Başkan Ahmet Cin duyurdu: Üniversiteyi kazanan gençlere 15 TL destek.

Pendik Belediyesi, ilçede ikamet eden ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran her öğrenciye bu yıl 15 bin TL eğitim desteği sağlanıyor. Bugüne kadar 20 bini aşkın öğrenciye 217,5 milyon lira katkı sunulan programa başvurular pendik.bel.tr adresinden yapılabiliyor. Başkan Ahmet Cin: “Geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiğimiz desteği bu yıl 15 bin liraya çıkardık; sizin sevinciniz bizim sevincimiz.” dedi.

“Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması”
na 4 yıldır devam eden Pendik Belediyesi, bu yılda üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilere desteğini artırdı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçede ikamet eden ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran her öğrenciye bu yıl 15 bin TL eğitim desteği sağlanacağını duyurdu.

Öte yandan eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, pendik.bel.tr adresindeki “Yeni Üniversiteli Destek Formu”nu doldurarak başvuru yapabilecek.

Pendik Belediyesi’nin “Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması” kapsamında, bugüne kadar 20 bin 153 öğrenci toplamda 217 milyon 500 bin liralık destekten yararlandığı belirtildi.

“15 Bin TL’ye yükselttik”

Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptığı açıklamada, “Üniversite sınav maratonu sona erdi, sonuçlar açıklandı, kayıtlar tamamlandı. Hepimize hayırlı olsun. Pendik’te ikamet eden ve lisans ya da önlisans programına ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize verdiğimiz desteği bu yıl da sürdürüyoruz. Destek miktarımızı 15 bin TL’ye yükselttik” ifadelerini kullandı.

“Ne varsa Pendik’te var”

Başkan Ahmet Cin açıklamasının devamında “Unutmayın, sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize hayırlı olsun. Ne varsa Pendik’te var!” sözleriyle eğitime verilen desteğin süreceğini vurguladı.

#Pendik Belediyesi
#İstanbul
#üniversite
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF sınav tarihleri: 2025-2026 akademik yılı Açıköğretim Fakültesi güz ve bahar dönemi sınav takvimi açıklandı