Pendik Belediyesi’nden üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere 15 bin TL eğitim desteği

Pendik Belediyesi, ilçede ikamet eden ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran her öğrenciye bu yıl 15 bin TL eğitim desteği sağlanıyor. Bugüne kadar 20 bini aşkın öğrenciye 217,5 milyon lira katkı sunulan programa başvurular pendik.bel.tr adresinden yapılabiliyor. Başkan Ahmet Cin: “Geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiğimiz desteği bu yıl 15 bin liraya çıkardık; sizin sevinciniz bizim sevincimiz.” dedi.
Öte yandan eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, pendik.bel.tr adresindeki “Yeni Üniversiteli Destek Formu”nu doldurarak başvuru yapabilecek.
Pendik Belediyesi’nin “Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması” kapsamında, bugüne kadar 20 bin 153 öğrenci toplamda 217 milyon 500 bin liralık destekten yararlandığı belirtildi.
“15 Bin TL’ye yükselttik”
Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptığı açıklamada, “Üniversite sınav maratonu sona erdi, sonuçlar açıklandı, kayıtlar tamamlandı. Hepimize hayırlı olsun. Pendik’te ikamet eden ve lisans ya da önlisans programına ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize verdiğimiz desteği bu yıl da sürdürüyoruz. Destek miktarımızı 15 bin TL’ye yükselttik” ifadelerini kullandı.
“Ne varsa Pendik’te var”
Başkan Ahmet Cin açıklamasının devamında “Unutmayın, sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize hayırlı olsun. Ne varsa Pendik’te var!” sözleriyle eğitime verilen desteğin süreceğini vurguladı.