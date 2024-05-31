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Pendik'te çöp konteynerinde cesedi bulunmuştu! Feci olayda kan donduran detay ortaya çıktı: Sırtına bıçakla harf kazımış

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde çöp konteynerinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Feci olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Vahşi cinayet nedeniyle tutuklanan şahsın, öldürdüğü vatandaşın sırtına bıçakla eşinin baş harfini kazıdığı öğrenildi.

20:04 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 20:27 - 31/05/2024 Cuma
IHA
Pendik'teki cinayette şahsın, öldürdüğü vatandaşın sırtına 'M' harfini kazıdığı ortaya çıktı.
Pendik'teki cinayette şahsın, öldürdüğü vatandaşın sırtına 'M' harfini kazıdığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerinde 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait cesedin parçalanmış şekilde bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Olayın ardından tutuklanan şahsın Nihat Salih'in sırtına bıçakla eşinin baş harfini kazıdığı öğrenildi.

Kan donduran yeni bir detay ortaya çıktı

Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs tarihinde saat 11.00 sıralarında Nihat Salih'e (79) ait cesedin parçalanmış şekilde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında B.D. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayete ilişkin soruşturma sürerken yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Sırtına eşinin baş harfini kazımış

Nihat Salih ile B.D.'nin olay günü telefonda görüştükleri, B.D.'nin Salih'in evine girerken kaydının bulunduğu ve birkaç dakika sonra Salih'in telefon sinyalinin kesildiği öğrenildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde, şüpheli B.D.'nin çöpe bir şeyler döktüğü, kovanın sapını peçete ile tuttuğu, kovayı bir boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü ve geri dönerek parmak izi bulunan peçeteyi aldığı tespit edildi. Nihat Salih'in sırtına bıçakla 'M' harfi kazındığı, şüpheli B.D.'nin eşinin adının ise 'M' harfi ile başladığı belirlendi.

Soruşturma sürüyor

Daha önceden çobanlık yaptığı ve hayvan kesim yerinde çalıştığı tespit edilen şüphelinin uyuşturucu kullanmak, hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu, Nihat Salih'in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Pendik'teki parçalanmış ceset olayında bir kişi gözaltına alındı: 8 parçaya ayrılıp konteynere atılmıştı

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edilen Nihat Salih'in bir bacağında platin olduğu ve cesedin 8 parçaya bölündüğü belirlenmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürerken; Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.


#Pendik
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#Çöp Konteyneri
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