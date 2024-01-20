Pendik'te faciadan dönüldü: Hafif ticari aracı inşaat alanına düşmekten tel örgüler kurtardı

"Burada arabadan birisini indirdiler, indirdikten sonra arabayı stop ettiler. Stop ettikten sonrada arabadan indirdikleri kişiyi biri eve götürdü. O arada da bunlar arabayı çalıştırmadan devam ettiler. Devam edince, anladığım kadarıyla fren şişti, tutmadı. Yaralı yok"