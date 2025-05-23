Pes dedirten ‘Devre mülkün var' yöntemiyle 100 bin lira dolandırıcılık

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde M.K.'yi (37) arayan bir kişi, ‘Senin devre mülkün var, kullanmıyorsun, satmamız lazım, biz yardımcı olalım' diye teklifte bulunarak M.K.'yi inandırdı. Arayan kişilerin ağına düşen M.K. ile buluşma yeri belirlendi ve Aziziye Mahallesinde bulunan bir kafede şahıslarla buluşma gerçekleşti. Görüşmeye gelen 3 şahıs, sözde devre mülkün satışı sonrası gelecek parayı aktarmak için M.K.'nın mobil bankacılık hesabı üzerinden dolar hesabı açma bahanesiyle hesaba giriş yaptı. Bu sırada şahıs M.K.'ye ait hesaptan kendi hesabına 100 bin lira aktardı. Şahıslar parayı aktardıktan sonra, 'dolar hesabı açıldı, işlemler tamamlanınca iletişime geçeceğiz' diyerek kafeden ayrıldı. Daha sonra kendi hesabından farklı bir hesaba 100 bin lira aktarıldığını fark eden M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.