Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Duvarı olmayan binada alt katta yaşayan İsmail Demir, "Daha önce komşu boşaltmıştı dairesini. Zaten kendisi yaşlıydı. O daha önce söylüyordu, 'Bizim buranın duvarları yok' diye. Biz emin değildik, kendi duvarlarımız var mı, yok mu? Bizim duvarlar varmış. Şu anda İstanbul'daki kötü binalara bir an önce el atmaları lazım. Binalar gerçekten çok çürük" dedi.