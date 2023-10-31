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Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım sırasında, yan binanın 3. katının duvarı olmadığı ortaya çıktı. Durumu bilen daire sakinlerinin yıkım öncesinde tedbir amaçlı daireyi boşalttığı öğrenildi.

11:09 - 31/10/2023 Salı
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Zeytinburnu

Zeytinburnu

Yeşiltepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dün öğle saatlerinde 5 katlı bir binanın yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında bitişikte bulunan 3 katlı binanın 3. katının duvarının olmadığı ortaya çıktı. Binanın yapıldığı dönemde, müteahhittin duvar örmek yerine yan binanın duvarını sıvayarak kullandığı ileri sürüldü. Dairede oturanların da durumu bildiği ve yıkım öncesinde tedbir amacıyla daireyi boşalttıkları öğrenildi.


"Buranın duvarları yok"


Duvarı olmayan binada alt katta yaşayan İsmail Demir, "Daha önce komşu boşaltmıştı dairesini. Zaten kendisi yaşlıydı. O daha önce söylüyordu, 'Bizim buranın duvarları yok' diye. Biz emin değildik, kendi duvarlarımız var mı, yok mu? Bizim duvarlar varmış. Şu anda İstanbul'daki kötü binalara bir an önce el atmaları lazım. Binalar gerçekten çok çürük" dedi.



"Müteahhit kaçmış"


Hamza Fazlıoğlu, "Mevcut olan iki katı yapmışlar. 3. katı zaten kaçak olduğu için müteahhit bırakmış, kaçmış. O dönemde 150 tane tuğladan kaçan, bu binayı nasıl yapmış" diye konuştu.




#Zeytinburnu
#bina
#oda
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