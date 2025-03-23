Pikabın arkasında tehlikeli eğlence: Bağladıkları lastikle tüm ilçeyi turladılar

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkisini gösteren kar yağışını fırsat bilen bir grup kafadar pikap arkasına bağladıkları araç tekerlekleriyle tüm ilçeyi turladı. Kar yağışının etkisini göstermesiyle karla kaplanan ilçe içerisindeki yollarda şarkılar söyleyerek eğlenen ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerin o anları büyük ilgi görürken, izleyenleri ise güldürdü.