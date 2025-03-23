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Pikabın arkasında tehlikeli eğlence: Bağladıkları lastikle tüm ilçeyi turladılar

Pikabın arkasında tehlikeli eğlence: Bağladıkları lastikle tüm ilçeyi turladılar

09:1223/03/2025, Pazar
IHA
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Vatandaşın meraklı gözlerle izlediği gençler, eğlendikleri anları sosyal medyada paylaştı.
Vatandaşın meraklı gözlerle izlediği gençler, eğlendikleri anları sosyal medyada paylaştı.

Gümüşhane'de kar yağışını fırsat bilen bir arkadaş grubu pikabın arkasına bağladıkları araç lastikleriyle tüm ilçeyi turlayarak hem tehlikeli hem eğlenceli dakikalar geçirdi.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkisini gösteren kar yağışını fırsat bilen bir grup kafadar pikap arkasına bağladıkları araç tekerlekleriyle tüm ilçeyi turladı. Kar yağışının etkisini göstermesiyle karla kaplanan ilçe içerisindeki yollarda şarkılar söyleyerek eğlenen ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerin o anları büyük ilgi görürken, izleyenleri ise güldürdü.


Arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Ömer Kesler, arkadaşlarıyla birlikte çok eğlenceli vakit geçirdiklerini ve ilçedeki vatandaşların da kendilerini meraklı gözlerle izlediğini söyledi.





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