Pınar Gültekin davasında 'Bunlar ailecek katil' sözünü duyan sanığın annesi bayıldı

Pınar Gültekin cinayeti davasının Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 6’ncı duruşması görüldü.

Çapraz sorgulamada sanık Cemal Metin Avcı’nın eski eşi Eda Karagün, Gültekin ailesinin avukatlarının ‘Niye oraya gittin?’ sorusuna ‘Merak ettim gittim. Oraya kızı salıyor mu, beni aldatıyor mu diye merak ettim gittim. Aklıma gelen tek yer orasıydı’ yanıtın verdi.

'Bunlar ailecek katil' denilince bayıldı

Bunun üzerine Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin 'Bunlar ailecek katil' diye bağırırken, sanık Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı bayıldı.

Duruşmaya SEGBİS kanalıyla katılan Cemal Metin Avcı ‘Anne’ diye seslendi. Duruşma salonunda bayılan Ayten Avcı için adliyeye ambulans çağrıldı.

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112 sağlık ekipleri anne Ayten Avcı’ya müdahaleyi adliye koridorunda yaptı. Duruşmaya çapraz sorgulama ile devam edildi.

Mahkeme tarafından Adalet Bakanlığı marifetiyle ABD’ye yazılan muzekkereye Adalet Bakanlığından gelen yazıda, ABD’den adli işlemlerin işbirliği için bir kısım bilgilerin gönderildiği ve daha sonra bilgi lazım olduğunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Pınar Gültekin’in avukatları ABD’den gelen bilgilerin kendilerinin de görebilme talebine mahkeme yazının bugün geldiğini ve dosyasına konulduğunu söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Cemal Metin Avcı’nın tutukluluğunun devamına karar verirken, akrabası olan diğer sanıkların tutuklanması ise reddedildi. Pınar Gültekin’in telefonu hakkında gelen rapor inceleneceği öğrenildi.

Duruşma 1 Kasım saat 14.00’e ertelendi.

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GÜNDEM Pınar Gültekin cinayetinde 6'ncı duruşma: Katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısında

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