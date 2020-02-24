Pirina havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Ayvalık'taki zeytinyağı fabrikasının bahçesinde, içi pirina dolu olan havuza inek düştü. Fabrika çalışanları, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine telefonla ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesiyle yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından ineği çıkardı. Durumu iyi olan inek, yıkandıktan sonra salındı.
Pirina nedir?
- Zeytinyağı fabrikalarında sıkılarak fiziksel olarak içerisindeki yağın ve suyun büyük bir bölümü alınan zeytin; posası içerisinde hala bir miktar yağ barındırmaktadır. Ancak bu yağ gerek küspeden ayrıştırma yöntemi ve gerekse küspe haline geldikten sonraki uğradığı fiziksel değişim ve bulunduğu ortamın şartları nedeniyle artık zeytinyağı olarak adlandırılamaz ve bu yağa pirina yağı adı verilir.
- Pirina yağ fabrikaları; pirinayı işleyerek hem atık ürünü ekonomiye kazandırmakta, hem de çevreye onarılması güç zararlar veren bir madde olmaktan çıkarıp yağı alındıktan sonra evsel ve sanayide kullanılan bir enerji kaynağı olan kuru pirinaya dönüştürmektedir.