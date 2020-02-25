Gündem PKK için öldürüldü
POLİTİKA

PKK için öldürüldü

Yargıtay Fırat Çakıroğlu’nu öldüren Nurullah Semo’ya “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “Kasten öldürmek” suçlarından verilen 2 ağır müebbeti onadı. Kararda, sanığın PKK’nın amaç ve faaliyeti doğrultusunda bu eylemi gerçekleştirdiği vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Çakıroğlu
Fırat Çakıroğlu

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015’te ülkücü öğrencilerle PKK’lı öğrenciler arasında çıkan kavgada edebiyat fakültesi tarih bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta ölümünün beşinci yılında anılan Çakıroğlu’nu dört yerinden bıçaklayarak öldüren Nurullah Semo ile birlikte 17 kişi hakkında dava açıldı.

‘DEVLETİN BİRLİĞİNİ BOZMAK’TAN CEZA

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama neticesinde sanık Semo, “Kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek”ten ise 15 yıl hapse çarptırıldı. Söz konusu karara itiraz edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Semo’ya verilen “Kasten adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, ancak yerel mahkemenin “Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek” suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına ilişkin kararını ise kaldırdı. Söz konusu suç yönünden yeniden duruşma açan istinaf mahkemesi, sanığın “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi. İstinaf kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de temyiz incelemesini tamamlayarak nihai kararını verdi.

YARGITAY ONADI

  • Daire, sanık Nurullah Semo’ya verilen iki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Kararda, “Olay günü daha önce aralarında hiçbir kişisel husumet bulunmayan, vücudundaki hayati bölgelerini hedef alarak vurmuş olduğu bıçak darbeleri sonucu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölümüne sebebiyet veren sanığın PKK silahlı terör örgütünün amaç ve faaliyeti doğrultusunda bu eylemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır” denildi.

CHP’nin teröristlerle ne işi var
GÜNDEM
CHP’nin teröristlerle ne işi var
Türkiyede virüse rastlanmadı

Türkiye'de virüse rastlanmadı

Kum ve Meşhed geçmişi olanlar 14 günlük karantinaya alındı.
Geleceğe yönelikçok önemli adımlar attık

Geleceğe yönelik
çok önemli adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu.
Turnuvalar durdurulabilir

'Turnuvalar
durdurulabilir'

Koronavirüs tehdidi büyürse futbol oynanmayacak.
HDP kongresine soruşturma

HDP kongresine soruşturma

​15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14'ü yakalandı.
Masonların hedefi<br>milletleri dinsizleştirmek

Masonların hedefi
milletleri dinsizleştirmek

Mason, laikliğin misyoneridir ve amacı için medyayı kullanmalıdır.
'Sokağa <br>çıkmayın' çağrısı

'Sokağa
çıkmayın' çağrısı

İran Sağlık Bakanı, 11 eyalette yaşayanlara çağrıda bulundu.

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Soylu: Olursa zaten biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız
Artık bombalar olmadan gülecek

Artık bombalar olmadan gülecek

'Savaş oyunu' yürekleri sızlatmıştı.
Esed rejimi yine okulu vurdu

Esed rejimi yine okulu vurdu

Misket bombasıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hızı 100 km'ye çıkacak

Hızı 100 km'ye çıkacak

​İstanbul Valiliği uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
İran'dan <br>koronavirüs tahliyesi

İran'dan
koronavirüs tahliyesi

132 yolcu ve mürettebat karantinaya alındı.
​14 gün gözlem altında tutulacaklar

​14 gün gözlem altında tutulacaklar

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Mübarek öldü

Mübarek öldü

​Mısır'ın devrik lideri 92 yaşında öldü.
Rusya'dan kritik açıklama

Rusya'dan kritik açıklama

Erdoğan "Tam bir ittifak söz konusu değil" açıklaması yapmıştı.
Türkiye damgası

Türkiye damgası

​NATO'nun 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

MEB, 20 bin öğretmen ataması için müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.