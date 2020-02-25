PKK için öldürüldü

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015’te ülkücü öğrencilerle PKK’lı öğrenciler arasında çıkan kavgada edebiyat fakültesi tarih bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta ölümünün beşinci yılında anılan Çakıroğlu’nu dört yerinden bıçaklayarak öldüren Nurullah Semo ile birlikte 17 kişi hakkında dava açıldı.

‘DEVLETİN BİRLİĞİNİ BOZMAK’TAN CEZA

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama neticesinde sanık Semo, “Kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek”ten ise 15 yıl hapse çarptırıldı. Söz konusu karara itiraz edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Semo’ya verilen “Kasten adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, ancak yerel mahkemenin “Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek” suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına ilişkin kararını ise kaldırdı. Söz konusu suç yönünden yeniden duruşma açan istinaf mahkemesi, sanığın “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi. İstinaf kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de temyiz incelemesini tamamlayarak nihai kararını verdi.

YARGITAY ONADI

Daire, sanık Nurullah Semo’ya verilen iki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Kararda, “Olay günü daha önce aralarında hiçbir kişisel husumet bulunmayan, vücudundaki hayati bölgelerini hedef alarak vurmuş olduğu bıçak darbeleri sonucu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölümüne sebebiyet veren sanığın PKK silahlı terör örgütünün amaç ve faaliyeti doğrultusunda bu eylemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır” denildi.