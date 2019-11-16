Gündem PKK ile DEAŞın tekniği aynı
POLİTİKA

PKK ile DEAŞ’ın tekniği aynı

Mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit-imha konusunda dünyanın belki de en deneyimli ekibi olan SAS timleri, Tel Abyad ve Rasulayn’da PKK’lı teröristlerin tuzaklarını tek tek bertaraf ediyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Su Altı Savunma (SAS) ve METİ
Su Altı Savunma (SAS) ve METİ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekât bölgesinde de mayın-EYP imha görevi Su Altı Savunma (SAS) ve METİ birliklerine verildi. Komandoların karşılaştığı tuzak tipleri bu kez öncekilerden biraz farklı. Alınan bilgilere göre arazideki tuzaklı düzenekler, PKK/YPG’nin daha önce kullandığı tekniklerle benzeşse de daha farklı, daha hassas ve gelişmiş durumda. SAS komandoları, bölücü örgütün uzaktan komutalı, harekete hassas ve zaman ayarlı EYP düzeneklerini daha etkin kullanmak için teknoloji ve bilgi desteği aldığının anlaşıldığını rapor ediyor. Amerikan askerlerinin PKK/YPG’li teröristlere mayın-EYP tuzaklama eğitimleri verdiği biliniyor. İşin ilginç yanlarından biri de, PKK tuzaklarının DEAŞ tarafından kullanılan düzeneklerle benzerlik göstermesi. Temizlik faaliyeti yürüten birimler, her iki terör örgütünün de patlayıcılar konusunda ‘aynı el’ tarafından eğitildiğine dikkat çekiyor.

SMO 224 ŞEHİT VERDİ

  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın seçkin birliği SAS komandoları, bölgenin huzura kavuşması ve Suriyelilerin yeniden evlerine dönebilmesi için hayatlarını ortaya koyarak bombaların temizliğine devam ediyor. Arama-tarama çalışmalarına TSK birliklerince eğitilen Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da katılıyor. SMO askerleri, terörden kurtarılan bölgelerde tespit ettikleri patlayıcıları, bombaları ve EYP’leri sivillerden uzak noktalarda güvenli şekilde imha ediyor. SMO bir yandan da Rasulayn güneydoğusundaki stratejik Tel Temr beldesi kırsalında teröristlerle çatışmayı sürdürüyor. Yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, Suriyeli muhaliflerin 9 Ekim’den buyana verdiği şehit sayısı ise dün itibariyle 224’e ulaştı. Yaralı sayısı ise 692 oldu.

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