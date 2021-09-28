Gündem PKK yine masumları hedef aldı İki ayrı bombalı saldırıda 2 sivil can verdi, 19 kişi yaralı
ANKARA

PKK yine masumları hedef aldı: İki ayrı bombalı saldırıda 2 sivil can verdi, 19 kişi yaralı

MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlettiğini, 19 sivili de yaraladığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
PKK yine masumları hedef aldı: İki ayrı bombalı saldırıda 2 sivil can verdi, 19 kişi yaralı
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı.

"TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE ETKİSİZ HALE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!"

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