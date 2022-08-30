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ADANA

PKK'lı şarkıcı istemiyoruz: Ceyhan ayağa kalktı

CHP’li Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenleyeceği konser için PKK elebaşı Abdullah Öcalan posteri önünde poz veren İlkay Akkaya ile anlaşınca ilçe ayağa kalktı.Ceyhanlılar sosyal medyada belediyeye “Bu, resmen vatanın gerçek sahiplerine yapılan ihanettir”, “İçinizde birazcık Atatürk sevgisi varsa konseri iptal edersiniz”, “Bir Ceyhanlı olarak kınıyor ve lanetliyorum” mesajlarıyla karşı çıktı.

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Saliha Engin Yeni Şafak
PKKlı şarkıcı istemiyoruz: Ceyhan ayağa kalktı
İlkay Akkaya, Abdullah Öcalan posteri önünde poz vermişti.

CHP’li Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenleyeceği konser için PKK elebaşı Abdullah Öcalan posteri önünde poz veren İlkay Akkaya ile anlaştı. CHP’li belediyenin yayınladığı afişte “Büyük Zafer’in 100. yılını coşku içinde kutluyoruz! 30 Ağustos Zafer Bayramımızda gerçekleşecek İlkay Akkaya konserine hepinizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi. Vatandaşlar, PKK/YPG’li teröristlere destek paylaşımları ve bebek katili Öcalan posteri önünde fotoğraf çekilen Akkaya’yı Ceyhan’da istemediklerini dile getirdi. Ceyhanlılar sosyal medyada belediyeye “Bu, resmen vatanın gerçek sahiplerine yapılan ihanettir”, “İçinizde birazcık Atatürk sevgisi varsa konseri iptal edersiniz”, “Bir Ceyhanlı olarak kınıyor ve lanetliyorum” mesajlarıyla karşı çıktı.

Başka kimse kalmadı mı

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Ceyhan Şube Başkanlığı konsere yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl kutlaması organizasyonunda konser verecek terörist sevici İlkay Akkaya’yı Ceyhan’da istemiyoruz. Bu milli günümüzde şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın. İlkay Akkaya’nın kim olduğunu bilmiyorlarsa Google’a İlkay Akkaya diye yazsınlar, şehitlerimize, devletimize yaptığı hakaretleri ve terör örgütüne verdiği destek mesajlarını açıkça görebilirler” satırlarına yer verildi. AK Parti Adana Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy da “Türkiye’de yüzbinlerce sanatçı varken, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda PKK destekçisi İlkay Akkaya’yı çıkarıyorlar. CHP Ceyhan Belediyesi’ni aldığında HDP kontenjanından 4 meclis üyesi seçildi. Onlar da şimdi açığa alındı. Bunların terör örgütleriyle irtibatı yeni değil. Bu arkadaşların zihniyeti bu” dedi.

İPTAL EDİLDİ

  • Ceyhan Belediyesi’nin düzenlediği konser, halktan gelen tepkiler üzerine akşam saatlerinde Ceyhan Kaymakamlığı’nca iptal edildi.

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