PKK’ya darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nca “2023 Türkiye Uyuşturucu Raporu” yayınlandı. Raporda, 1980 ve 2022 yılları arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin veriler yer aldı. Emniyet ve Jandarma’nın bu süreçte PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği 470 narkoterör operasyonunda 1694 terörist gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 96,2 ton esrar, 5,4 ton eroin, 4,3 ton bazmorfin, 80 kg sentetik kannabinoid, 71,2 kg afyon, 9,4 kg kokain, 4,3 kg metamfetamin, 142 binden fazla uyuşturucu hap, 28 bin 348 litre asetik anhidrit ve 121 milyon 524 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.