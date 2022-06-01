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ANKARA

PKK'ya sessiz kalan Almanya ve Fransa’ya nota verildi

O gece Türk milleti sadece ülkedeki vesayet odaklarına değil, tüm dünyadaki şiddet yanlılarına ders verdi. 15 Temmuz’un arkasında Pensilvanya’da yaşayan kişi var. Biz bunu Amerikalı dostlarımıza hala kabul ettiremedik. Hala yargı vesaire vesaire... 10 teröristi yakalamamızı istediler. 9’unu teslim ettik. Kendileri hala bu teröristi saklıyorlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKya sessiz kalan Almanya ve Fransa’ya nota verildi
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Almanya ve Fransa’da terör örgütleri paçavralarıyla yapılan eylemlere ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “İki büyükelçiyi de Bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik, sert şekilde uyardık. Misyonlarımız da o ülkelerde temaslarda bulundular. Ayrıca her iki ülkeye teröristlerin bu gösterilerine izin verdikleri için notayı da dün büyükelçilerine verdik. Hem Almanya hem Fransa’nın büyükelçilerini arkadaşlarımız Bakanlığa çağırdı tepkimizi gösterdi aynı şekilde notayı da bu iki ülkeye verdik ve bir daha tekrarlanmaması gerektiğini de söyledik.”

ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI KALACAK DEĞİLİZ

  • Çavuşoğlu, Suri ye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki bölgelere olası operasyonun diplomatik altyapısı hazırlıklarına ilişkin sorusu üzerine, terör örgütünün her iki ülke için de tehdit olduğunu belirtti. Suriye içinden Türkiye’ye yönelik saldırılar ve Türkiye’de terör saldırıları olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Sonuçta bu bölgeleri terörden temizlememiz gerekiyor. Suriye’den Türkiye’ye yönelik saldırılar da arttı. Bu tehdit bu saldırılar artarak devam ederken biz elimiz kolumuz bağlı kalacak değiliz.” dedi.

RUSLAR SURİYE’DEN ÇEKİLMEDİ

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’nın Suriye’deki bazı askeri noktalardan çekilip çekilmediğine ilişkin tespitlerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, Rusya’nın bölgede önemli iki üssü olduğunu ve buralardaki mevcudiyetinin devam ettiğini söyledi.

LAVROV TÜRKİYE’YE GELECEK

  • Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, beraberinde bir heyetle 8 Haziran’da Karadeniz’de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geleceğini belirtti.

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