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PKK/YPG’nin bomba uzmanı Adıyaman’da yakalandı

Jandarma ekiplerinin Adıyaman'da düzenlediği operasyon sonucunda silahlı terör örgütü PKK/YPG'de patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösteren H.M. yakalandı.

19:39 . 5/10/2023 Perşembe
IHA
Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü operasyonları çerçevesinde, 2016/-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.


Jandarma ekipleri Adıyaman il merkezinde H.M.’nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Adıyaman
#terör örgütü
#patlayıcı madde
#operasyon
27 dakika önce
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