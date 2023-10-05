PKK/YPG’nin bomba uzmanı Adıyaman’da yakalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyonun sinyalini verdi. Bakan Güler yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin meşru hedefi olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.