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Polis kılık değiştirip aralarına sızdı: İstanbul'da 86 firari yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 86 hükümlü yakalanarak cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi. Polisin firari hükümleri yakalamak için inşaat işçisi, simitçi, kargocu gibi kılıklara girdiği öğrenildi.

16:02 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:03 - 30/11/2023 Perşembe
DHA
86 hükümlü cezaevlerine gönderildi.

86 hükümlü cezaevlerine gönderildi.

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 86 hükümlü yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan firarilere yönelik operasyon yaptı.  223 ekip, 463 polisin katılımıyla 404 adrese baskın yapıldı.


86 yükümlü yakalandı

Operasyonda aralarında cinayet, dolandırıcılık hırsızlık gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası bulunan 86 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan firariler işlemlerinin polis merkezlerinde yapılmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.


Öte yandan polisin yıllardır kaçan firarileri inşaat işçisi, doğal gaz görevlisi, kargo görevlisi gibi kılıklara girerek yakaladığı öğrenildi.


Çengel-3 operasyonlarında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu
Çengel-3 operasyonlarında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konduğunu bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 46 ilde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiğini belirtti. Bu kapsamda 278 adreste arama yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti: "1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon lira olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. Toplam 20 milyon 825 bin 351 lira idari para cezası uygulandı. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."


#Emniyet
#İstanbul
#adliye
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