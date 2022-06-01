'Polis' yalanıyla dolandırıcılığa iki tutuklama

Olay, İzzetpaşa Mahallesi'ndeki Biriketçiler Sitesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirlenen S.Ç. ve S.Ç., S.Ş.'ye ait iş yerine gitti. Başka yerde malzeme ölçümü yapması için S.Ş.'yi otomobile alan iki şüpheli, kendilerini 'polis' olarak tanıttı.

Daha sonra S.Ş.'ye "Senin yüz kızartıcı suçun var. Emniyetteniz, bunun cezası 30 bin TL" diyen şüpheliler, dükkan sahibinin 14 bin 400 lirasını alarak bölgeden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan S.Ş., durumu polise bildirdi. İnceleme sonucu iki şüpheli, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

GÜNDEM Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda sekiz zanlı tutuklandı