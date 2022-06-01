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ERZİNCAN

'Polis' yalanıyla dolandırıcılığa iki tutuklama

Erzincan'da, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, dükkan sahibi S.Ş.'nin 14 bin 400 TL'sini dolandıran ve akraba olan S.Ç. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Polis yalanıyla dolandırıcılığa iki tutuklama
Arşiv.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi'ndeki Biriketçiler Sitesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirlenen S.Ç. ve S.Ç., S.Ş.'ye ait iş yerine gitti. Başka yerde malzeme ölçümü yapması için S.Ş.'yi otomobile alan iki şüpheli, kendilerini 'polis' olarak tanıttı.

Daha sonra S.Ş.'ye "Senin yüz kızartıcı suçun var. Emniyetteniz, bunun cezası 30 bin TL" diyen şüpheliler, dükkan sahibinin 14 bin 400 lirasını alarak bölgeden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan S.Ş., durumu polise bildirdi. İnceleme sonucu iki şüpheli, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

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