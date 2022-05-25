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Son kurban para ve finans uzmanı Aysun Mercan: Tele-dolandırıcılar evini bile sattırdı

Tele-dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu. Sözde polisler tarafından 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek hedef alınan finans uzmanı Mercan 200 bin lira, 270 bin euro ve 150 bin dolar nakit paranın yanı sıra Kadıköy'deki yarım milyon dolarlık dairesini satıp parayı dolandırıcılara teslim etti.

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Son kurban para ve finans uzmanı Aysun Mercan: Tele-dolandırıcılar evini bile sattırdı
Aysun Mercan

28 Ocak'ta çalan telefona yanıt veren Aysun Mercan'a kendisini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan'ın güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.

Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.

PAROLA 'KARTAL'

Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen 'Kartal' parolasını kendisine söyleyen şebeke üyesine paraları teslim etti. Sabah'ın aktardığı habere göre, paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

GÜNLERCE TELEFONDA TUTTU

Ertesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu zannederek talimatla yeni bir hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin euroyu daha sözde MİT mensubuna veren Aysun Mercan, günlerce telefonda tutuldu.

EVİNİ BİLE SATTIRDILAR

Durmak bilmeyen dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek yaşlı kadına evini sattırana kadar BİR ay boyunca telefonla aradı. Evini yarım milyon dolara satan Aysun Mercan, sözde polislere bilgiyi verdiğinde ise, Fatih'e giderek eliyle tüm dolarları dolandırıcılara verdi.

'EVE GİT, HATTI KIR TALİMATLARIMIZI BEKLE'

Sözde polisin, 'Eve git, hattı kır. Talimatlarımızı bekle' talimatıyla ikametine giden yaşlı kadın, günlerce telefonu çalmayınca dolandırıldığını anladı.

Dört seferde 15 milyon TL kaptıran Aysun Mercan, polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


  • 1982'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun olan, 1997'de Wales Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapan Aysun Mercan, pek çok banka ve büyük şirkette üst düzey görevlerde bulundu.

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