Profesöre parolalı tuzak: Yarım milyon nakit ve ziynet eşyalarını dolandırıcılara kaptırdı

Özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, 4 Şubat'ta İstanbul Şişli'de telefon dolandırıcıları tarafından arandı.

Kendisini "Polis memuru Mehmet Ateş"olarak tanıtan dolandırıcı, Narlı'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi.

'TÜM PARALARIN BİR HESAPTA BİRLEŞMESİ GEREKİYOR'

Narlı'ya hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

'BARIŞ-PINAR' PAROLASINI KULLANDILAR

Daha sonra dolandırıcı kadına aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da"Barış- Pınar" olduğunu söylemesinin ardından, Narlı özel bir bankanın Etiler Şubesine giderek, tüm parasını çekti. Kasadaki değeri binlerce lira olan 2 adet burma bilezik, altın köstekli gerdanlık ve reşat altın uçlu kolyeyi aldı.

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"SİZ VATAN İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖREV YAPIYORSUNUZ"

Telefondaki 'polis', paraların ve altınların kriminal incelemeye gideceğini söyleyerek Narlı'nın ikametine gelen polislere kod adını söyleyerek, çantayı teslim etmesin istedi. Barış Pınar'ı harekatından dolayı bu parolayı verdiklerini söyleyen sözde polis,"Siz vatan için önemli bir görev yapıyorsunuz"gibi sözler sarf etti. Kapısına gelen sözde polisin Barış demesi ardından Pınar cevabını veren Narlı, çantayı dolandırıcıya teslim etti.

ŞAHISLARIN TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLADI

Ardından yeniden aranarak başka bir bankadaki hesabının daha olduğunun tespit edildiğinin söylenmesi üzerine avukat arkadaşını arayan Narlı, dolandırıldığını anladı. Polislere haber veren ünlü sosyolog, telefonda uzun süre konuştuğu şahsın tespit edilmesini sağladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Numaranın kayıtlı olduğu Mustafa S. isimli şahıs gözaltına alınırken, genç adamın olayın yaşandığı gün bir AVM 'de olduğunu, şikayetçinin kapının önünde karşılaştıklarında kendisine poşeti teslim ettiğini söyledi. Dolandırıcılıkla alakası olmadığını kaydeden S. hakkındaki soruşturma sürüyor.

BİR BAŞKA PROFESÖR DE 10 MİLYON LİRA ÇALDIRMIŞTI

Geçen günlerde de İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel de dolandırılmış, 10 günde 10 milyon lirası çalınmıştı.

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