Gündem Tele-dolandırıcılar bu kez sert kayaya çarptı
3. SAYFA İZMİR

Tele-dolandırıcılar bu kez sert kayaya çarptı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Erdinç Yusufoğlu (50), kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan biri kadın 2 telefon dolandırıcısının tuzağına düşmedi. Bilgisi dışında hesabından para transferi yapılmak istendiği, bunu engellemek için telefonuna bir uygulama indirmesi gerektiği söylenen Yusufoğlu, evine 400 metre mesafedeki banka şubesine giderek, hesabındaki 100 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Haber Merkezi DHA
Erdinç Yusufoğlu
Erdinç Yusufoğlu

İzmir Karşıkaya'da yaşayan 2 çocuk babası Erdinç Yusufoğlu (50), 11 Mart Perşembe günü, hesabının bulunduğu bankanın güvenlik departmanında çalıştığını söyleyen kimliği belirsiz kişiler tarafından telefonla arandı.

Hesabından para transferi yapılmak istendiği söylenen Yusufoğlu'na telefondaki şüpheliler, cep telefonuna söyledikleri uygulamayı indirmesini bildirdi. Ancak emekli Yusufoğlu, durumdan şüphelenerek, hemen evine 400 metre mesafedeki banka şubesine gitti.

Böylelikle dolandırılmaktan kurtulan Yusufoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evimde otururken telefonum çaldı. Müşterisi olduğum bankanın güvenlik departmanından aradıklarını, hesabımdan EFT (Elektronik Fon Transferi) yapılmak istendiğini, bunun bilgim dahilinde olup olmadığını sordular. Ben de böyle bir işlemim olmadığını söyledim.

O zaman derhal işlemi durduracaklarını söylediler. Çok profesyonelce davranıyorlardı. Benden bir uygulama indirmemi istediler. Evime yakın olduğu için şubeye gidebileceğimi söyledim. 'Yapmayın' dediler.

ÇOK İNANDIRICI KONUŞUYORLAR

'Biz işlemi iptal edelim, uygulamayı indirin, hesabınıza girelim ilgili bankaya daha sonra iptal ettirirsiniz' dediler. Çok inandırıcı konuşuyorlardı. İlk arayan erkekti, daha sonra kadına verdi. Arkadan konuşma sesleri geliyordu. Gerçekten bir bankadan aranıyormuş gibi yoğun sesler alıyordum. Ben evden çıktım bankaya doğru yürüyordum. Uygulamanın ismini kodladılar. Ben yavaş yavaş yazıp, oyalamaya çalıştım. 10 dakika yürüdükten sonra bankaya ulaştım. Telefonun hoparlörü açık olduğu için çalışanlar da konuşmayı dinlemeye başladı. Telefondaki kişi, bankaya gittiğimi fark edince küfür etmeye başladı."

UCUZ KURTULDUM


Erdinç Yusufoğlu, herkesin dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtip, "Daha önce kredi kartı bilgilerimi almak isteyen olmuştu. Bu aramada oldukça profesyonel bir yol izlediler. Uygulamayı indirmiş olsaydım, beni 100 bin lira dolandırabilirlerdi. Olayın ardından polis merkezini arayıp, durumu anlattım. Ucuz kurtulmuşum" dedi.

Yine aynı senaryo: Parasını dolandırıcılara kaptırdı
GÜNDEM
Yine aynı senaryo: Parasını dolandırıcılara kaptırdı

20 dakikada dolandırıcılara 60 bin TL kaptırdı!
GÜNDEM
20 dakikada dolandırıcılara 60 bin TL kaptırdı!

Telefon dolandırıcıları gazetecilerin oyununa geldi: Yakayı ele verdiler
FOTOĞRAF 9
Title
Manavgat'ta 2 radyo istasyonu, Haberci 07 ve Manavgat Son Dakika Haber isimli haber sitelerini bünyesinde barındıran Manavgat Medya sahibi Sedat Manav telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılmak istendi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Manav'ı iş yeri telefonundan arayan şüpheliler kendilerini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıttı. Telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Manav, adının Mehmet Akmaca olduğunu, emekli muhtar olduğunu Manavgat Bahçelievler Mahallesi'nde yaşadığını söyledi.
Title
Şüphelilerle telefon görüşmesini sürdüren Sedat Manav, kağıt alma bahanesiyle başka bir odaya geçerek cep telefonundan İhlas Haber Ajansı Muhabiri arkadaşı Arif Kaplan'ı arayarak durumu anlattı ve hemen iş yerine gelmesini istedi. Arif Kaplan'ın iş yerine gelmesinin ardından bir taraftan telefon trafiği devam ederken bir taraftan da şüphelileri yakalatmak için plan kurmaya başlandı.
Title
Telefondaki kişiler, Mehmet Akmaca adına çok sayıda telefon hattı alındığını, bu telefonlara ByLock programı yüklendiğini, para transferleri yapıldığını belirterek savcılığın soruşturma başlattığını bu konuda kendilerinin görevlendirildiklerini söylediler. Yine kendilerini binbaşı ve yüzbaşı olarak tanıtan 2 şüpheli, Manav'dan evinde arama yapılacağını, bu arama öncesinde ne kadar para ve altını olduğunu sorması üzerine, karşı taraf yaklaşık 1 kilo altınının, ayrıca 80 bin dolar dövizinin bulunduğunu söyledi.
Title
Sedat Manav'ın prostat hastası olduğunu söyleyerek tuvalete gitmek için izin istemesi üzerine şahıslar telefonu kapatmadan tuvalete gidebileceğini söylediler. İş yerinin balkonuna çıkan Manav ve Kaplan, iş yerinin kapısında resmi polis olması nedeniyle dolandırıcıları iş yerine değil, iş yerinin karşısında bulunan binaya yönlendirme karara aldı.
Title
Telefon görüşmeleri devam ettiği sırada, Manav'ın tarifi üzerine karşı binaya gelen maskeli bir kişi, elindeki telefonda verilen talimat doğrultusunda binadan içeri girdiği sırada pusuda bekleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Title
Polis tarafından para ve altınları almak için geldiği apartman içerisinde yakalanan ve adının Sinan K. olduğu belirlenen şüpheli, dün akşam telefonla hipnoz edildiğini, hipnozun etkisinde ne yaptığını bilmediğini, şokta olduğunu söyledi. Bu arada, Sedat Manav ile telefon görüşmesi yaptığı belirlenen beyaz minibüs, Sinan K.'nın yakalanması üzerine ara sokakta izini kaybettirdi. Kamera görüntülerinden minibüsün plakasının sahte olduğu belirlendi.
Title
Asayiş ekipleri tarafından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürülen Sinan K. Elmalı Cezaevinde tanıştığı ve korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı 2 kişinin kendisini oyuna getirmesi sonucu böyle bir olaya girdiğini söylemesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Title
Şüphelilerden Ufuk K., Antalya'daki evinde yakalanarak Manavgat'a getirildi. 3. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Asayiş Büro Amirliğindeki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılan Sinan K. ve Ufuk K. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Title
Telefon dolandırıcıları gazetecilerin oyununa geldi: Yakayı ele verdiler
Manavgat ilçesinde iki gazeteci, kendisini arayarak dolandırmak isteyen telefon dolandırıcılarını oyuna getirip polise teslim etti. Dolandırıcıları iş yerinin karşısındaki apartmana yönlendiren gazeteciler, dolandırıcı apartmana girdikten sonra polise suçüstü yakalattı. Şüpheliyse kendini akşam telefonla hipnoz edildiğini söyleyerek savundu.


Abone Ol Google News
Samsunda akılalmaz olay

Samsun'da akılalmaz olay

​Taziye ziyaretinde 21 kişi koronavirüs oldu, 80 kişi karantinada.
Artışın sırrı çözüldü

Artışın sırrı çözüldü

​Vakalar aynı soyadından kümeleniyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisanda Türkiyede

​İstanbul Havalimanı günlük ortalama 465 uçuşla ilk sırada.

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, güzel haberi verdi.

Örnek şehir

Örnek şehir

​Üç ilçede vaka yok, diğer ilçelerde sayı bire düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.