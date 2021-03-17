Tele-dolandırıcılar bu kez sert kayaya çarptı

İzmir Karşıkaya'da yaşayan 2 çocuk babası Erdinç Yusufoğlu (50), 11 Mart Perşembe günü, hesabının bulunduğu bankanın güvenlik departmanında çalıştığını söyleyen kimliği belirsiz kişiler tarafından telefonla arandı.

Hesabından para transferi yapılmak istendiği söylenen Yusufoğlu'na telefondaki şüpheliler, cep telefonuna söyledikleri uygulamayı indirmesini bildirdi. Ancak emekli Yusufoğlu, durumdan şüphelenerek, hemen evine 400 metre mesafedeki banka şubesine gitti.

Böylelikle dolandırılmaktan kurtulan Yusufoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evimde otururken telefonum çaldı. Müşterisi olduğum bankanın güvenlik departmanından aradıklarını, hesabımdan EFT (Elektronik Fon Transferi) yapılmak istendiğini, bunun bilgim dahilinde olup olmadığını sordular. Ben de böyle bir işlemim olmadığını söyledim.

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O zaman derhal işlemi durduracaklarını söylediler. Çok profesyonelce davranıyorlardı. Benden bir uygulama indirmemi istediler. Evime yakın olduğu için şubeye gidebileceğimi söyledim. 'Yapmayın' dediler.

ÇOK İNANDIRICI KONUŞUYORLAR

'Biz işlemi iptal edelim, uygulamayı indirin, hesabınıza girelim ilgili bankaya daha sonra iptal ettirirsiniz' dediler. Çok inandırıcı konuşuyorlardı. İlk arayan erkekti, daha sonra kadına verdi. Arkadan konuşma sesleri geliyordu. Gerçekten bir bankadan aranıyormuş gibi yoğun sesler alıyordum. Ben evden çıktım bankaya doğru yürüyordum. Uygulamanın ismini kodladılar. Ben yavaş yavaş yazıp, oyalamaya çalıştım. 10 dakika yürüdükten sonra bankaya ulaştım. Telefonun hoparlörü açık olduğu için çalışanlar da konuşmayı dinlemeye başladı. Telefondaki kişi, bankaya gittiğimi fark edince küfür etmeye başladı."

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UCUZ KURTULDUM



Erdinç Yusufoğlu, herkesin dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtip, "Daha önce kredi kartı bilgilerimi almak isteyen olmuştu. Bu aramada oldukça profesyonel bir yol izlediler. Uygulamayı indirmiş olsaydım, beni 100 bin lira dolandırabilirlerdi. Olayın ardından polis merkezini arayıp, durumu anlattım. Ucuz kurtulmuşum" dedi.

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