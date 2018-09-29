Gündem Polis yok sanıp kırmızıda geçtiler Drone hepsini kaydetti
SİVAS

Kırmızı ışıkta geçenleri drone yakaladı

Polis yok sanıp kırmızıda geçtiler: 'Drone' hepsini kaydetti

Sivas'ta drone ile gökyüzünden trafik denetimi yapan polis ekipleri kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza yazdı.

Haber Merkezi IHA
Drone ile kırmızı ışık uygulaması yapan polisler, vatandaşlarda oldukça olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.
Drone ile kırmızı ışık uygulaması yapan polisler, vatandaşlarda oldukça olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas-Erzincan karayolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda drone ile trafik denetimi yapıldı.

Sivas'ta ilk kez yapılan denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kule'nin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler polis ekiplerince uygulama noktasında durduruldu.

20 dakikada 5 sürücü

  • Ekipler 20 dakikada kırmızı ışık ihlali yapan 5 sürücüye 235 TL para cezası kesti. Drone ile denetimin şehrin bazı noktalarında artarak devam edeceği bildirildi.
  • Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kule, "20 dakika içerisinde 5 aracın kırmızı ışık ihlali yapmış olduğunu gördük. Buradaki amaç vatandaşımızı yakalayıp cezalandırmaktan ziyade bu denetimlerde her türlü teknolojiden de faydalanarak yaptığımızı göstermektir. Halkımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ceza yazdığımız vatandaşımız teşekkür bile etti" dedi.

Vatandaşlar 3 kişiyi ihbar etti: Gerçek sonra ortaya çıktı
GÜNDEM
Vatandaşlar 3 kişiyi ihbar etti: Gerçek sonra ortaya çıktı

Fırtına değil 'kasırga'

Fırtına değil 'kasırga'

​Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçı forvetleriyle 4-2 kazandı.
Erdoğan Köln'de

Erdoğan Köln'de

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'deki caminin açılışını yapıyor.
Bakanlıktan iddialara yanıt

Bakanlıktan iddialara yanıt

​Alınacak danışmanlığın hiç bir icra fonksiyonu olmayacak.
Dönüşü'efsane' olacak

Dönüşü'efsane' olacak

Sürpriz imzayı atmak için dil öğrenmeye başladı.
Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

EYP patladı: Şehit ve yaralı askerlerimiz var.
Yer kalmadı

Yer kalmadı

Fırtına öncesinde kapalı otoparklarda kuyruk var.
'Türkçe' uyardılar

'Türkçe' uyardılar

Köln polisi resmi hesabından bu mesajı paylaştı.
'Depremle ilgisi yok'

'Depremle ilgisi yok'

​Denizin çekilmesiyle ilgili bir açıklama daha geldi.

Teğet geçecek

Teğet geçecek

​Ege denizindeki fırtınanın yönü ve şiddeti değişti.

'Özür dileyecek'

'Özür dileyecek'

​Ünal Karaman, Olcay Şahan hakkında konuştu.
'Havadan' yakalandılar

'Havadan' yakalandılar

Kırmızı ışıkta geçenler bu yöntemle yakalandı.
'Boşuna mı film izledim'

'Boşuna mı film izledim'

Polisleri karşısında görünce ilk sorusu bu oldu.
AlmanyaKırmızı-Beyaz

AlmanyaKırmızı-Beyaz

​Gurbetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Köln sokaklarını ay yıldızla donattı.
Gençleri tutamayabiliriz

Gençleri tutamayabiliriz

​Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan OSB uyarısı geldi.
Örgüt dışından evlenenlere tehdit

Örgüt dışından evlenenlere tehdit

FETÖ'nün yaptıkları tek tek ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.