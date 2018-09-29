Polis yok sanıp kırmızıda geçtiler: 'Drone' hepsini kaydetti

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı McKinsey'den alınacak danışmanlığa ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında IMF programına dönüldüğü iddiasının tamamen art niyetli ve gerçeklerden uzak olduğuna dikkat çekilirken, McKinsey'in hiçbir icra fonksiyonu ve yetkisi olmayacağına da vurgu yapıldı.