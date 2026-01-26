Yeni Şafak
Polise küfürlü paylaşımda bulunan kadın gözaltına alındı

Polise küfürlü paylaşımda bulunan kadın gözaltına alındı

26/01/2026, Pazartesi
DHA
İ.K. isimli kadın
İ.K. isimli kadın

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden polisi hedef alarak küfür ve hakaret içerikli video paylaşan İ.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun’un Atakum ilçesinde sanal medya hesabından polise küfür ve hakaret içerikli video paylaşan İ.K. (24) isimli kadın gözaltına alındı. Şüpheli İ.K. hakkında ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.


Samsun’un Atakum ilçesinde İ.K. isimli kadın sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür ve hakaret içerikli video paylaştı. İ.K., küfürler ettiği paylaşımında
"Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni”
dedi. Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.K.'yı gözaltına aldı. İfadesi için emniyete götürülen İ.K.'nın Samsun Asliye Ceza İlamat Masası’nca hakkında ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.


