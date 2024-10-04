Polise saldıran suç makinesi etkisiz

İstanbul Ümraniye’de Yunus Emre Geçti’nin gözaltına alındıktan sonra polislerce yakalanması sırasında çıkan arbedede şehit düşen Şeyda Yılmaz’ın Sivas’taki babaevinde taziye ziyaretleri devam ediyor. Şehit Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz, saldırıyı öğrendiği anları anlattı. Saldırıyı polis telsizinden öğrendiğini belirten Yılmaz, “Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma 'ben burada duramıyorum, beni götürün' dedim.” ifadelerini kullandı.