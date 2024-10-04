Polise saldıran suç makinesi etkisiz

İstanbul Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı, 1 zanlı ölü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Dün saat 17.00 sıralarında Polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tepeören Villaları'ndaki bir adrese gitti. Ekiplerin arama çalışması sırasında içeriden silahla ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından vurulan şüphelininse hayatını kaybettiği anlaşıldı.
10 ARAMA KAYDI
Operasyon sırasında direnerek polisi yaraladıktan sonra Özel hareket unsurlarınca ölü ele geçirilen E.E.'nin "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Gözaltına alınanlardan Ç.G'nin "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan arandığı, F.İ'nin ise "dolandırıcılık" suçundan kaydının bulunduğu bildirildi.