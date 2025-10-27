Polisi yaralayan şüphelinin evinden 758 gram esrar ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Ahmet Y., dün saat 23.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde takip ettikleri adrese gelen Muhammed Furkan K.'nin kendisini fark edip, tabancayla ateş açmasıyla yaralandı. Vurulmasına rağmen ateşle karşılık veren Ahmet Y., Muhammet Furkan K'yi vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine, destek amaçlı çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

'Kasten yaralama' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Muhammed Furkan K.'nin üst araması sonucu olayda kullandığı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Muhammet Furkan K. ve Ahmet K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.