Hatay’da 89 kilo 200 gram esrar ve bin 876 kök kenevir ele geçirildi: Üç kişi tutuklandı

23:0023/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
DHA
Hatay'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 89 kilo 200 gram esrar ve bin 876 kök kenevir ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükdalyan Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

 Ev ve bahçede yapılan aramada 89 kilo 200 gram esrar, 1876 kök Hint keneviri ile ruhsatsız 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.A., U.A. ve İ.A., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 

YASAL UYARI

