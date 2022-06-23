Polisi yumruklayan DBP'li Aydeniz'le ilgili yeni gelişme: Komisyon kuruldu

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekeleri görüşmek için AK Parti Konya Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nün ilgili maddeleri dikkate alındığında, yasama dokunulmazlığının amacının milletvekillerini keyfi ve asılsız ceza, soruşturma ve kovuşturmalar ile tutuklamalardan korumak olduğunu belirtti.

"DOKUNULMAZLIK SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK GÖRÜLMEZ"

Yasama dokunulmazlığının, milletvekilliği görevinin öneminin, ciddiyetinin ve itibarının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Beyazıt, "Milletvekillerine tanınan dokunulmazlık, milletvekillerinin şahıslarına tanınmış bir suç işleme özgürlüğü olarak görülemez. TBMM, kurulduğu günden bugüne toplumda saygınlığını güçlendirerek devam ettirdi. Milletvekillerinin de TBMM'nin saygınlığına zarar verme ihtimali bulunan tavır, tutum ve davranışlardan kaçınmak için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekir" dedi.

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OYNAT 00:33 Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.



Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KOMİSYON KARARI

Komisyon DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi.

NELER OLMUŞTU?

Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemek için yürüyen Salihe Aydeniz bir polisimize yumruk sallamıştı.

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