Polisin uygulamasında 2 tabanca ele geçirildi

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıslar üzerine uygulama yapıldı. Uygulamada şüpheli şahısları durduran polis, GBT sorgusu yaptı. Yapılan aramalarda 2 şahıstan 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili olarak şüpheliler hakkında silahlı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.