Polisle el sıkıştı diye ihracı istendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nden önceki gün istifa eden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, partisinin kendisi hakkında başlattığı disiplin süreci ile ilgili belgeleri Yeni Şafak’la paylaştı. Aralarında Sezgin Tanrıkulu, Aykut Erdoğdu, Çetin Soysal, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar ve Eren Erdem gibi isimlerin yer aldığı 43 CHP Parti Meclisi (PM) üyesi bir dilekçe kaleme alarak Hazinedar’ın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu

İLK GEREKÇE SİPAHİ

15 Temmuz 2016’da PM gündemine getirilen dilekçede, disiplin talebine skandal gerekçeler sunulduğu ortaya çıktı. İlk gerekçe, 17/25 Aralık kumpasında FETÖ’cü savcılar tarafından gözaltına alınan, daha sonra ise hakkında takipsizlik kararı verilen Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Başkan Vekili yapılması gösterildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İhraç edin” talimatına rağmen Hazinedar’ın Sipahi’yi görevden almadığı belirtildi.

Aykut Erdoğdu

DOMBRA CHP’YE ZARAR VERMİŞ

Hazinedar’ın, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la yaptığı görüşme de ihraç gerekçesi olarak gösterildi. Dilekçede “İBB başkanı Kadir Topbaş’ın karşılanması sırasında Beşiktaş Belediyesi Bandosu’nun AK Parti’nin seçim şarkısı ‘Dombra’ çaldığı, bunun da partiye zarar verdiği” iddia edildi. Hazinedar ise iddiayı yalanlayarak çalınan parçanın ‘Dombra’ değil, “Ordu’nun Dereleri” türküsü olduğunu söyledi.

Sezgin Tanrıkulu

SEN MİSİN POLİSLE EL SIKIŞAN!

Murat Hazinedar’ın CHP’den ihracına ilişkin sunulan gerekçelerden skandal olanı ise dilekçenin 4. maddesi oldu. CHP’liler, Hazinedar’ın 2015’teki 1 Mayıs İşçi Bayramı töreninde polisle el sıkışmasını ihraç talebi için gerekçe yaptı. Maddede “1 Mayıs gösterisi sırasında orantısız güç kullanarak partililerimizin yaralanması ve tutuklanmasına neden olan polislerin tebrik edilmesi partiyi yıpratmıştır” ifadelerine yer verildi.

UMRE’YE GİDİŞİ OLAY OLDU

Ana muhalefetin çarpık siyaset anlayışı bununla da sınırlı kalmadı. Murat Hazinedar’ın “AK Partili belediye başkanları ile 3. Köprü ve 3. Havalimanı şantiyelerini gezdiği, bu ziyaret sırasında basın önünde AK Partililerle özçekim yaparak bu projeleri başyapıt ilan ettiği” belirtildi. Hazinedar’ın umre ziyareti de ihraç talebi için gerekçe oldu. Hazinedar’ın umre dönüşü belediye çalışanları tarafından karşılanmasıyla ‘ibadetin şova’ dönüştürüldüğü, bu yüzden partinin zarar gördüğü iddia edildi. Ayrıca dilekçede Hazinedar hakkında yolsuzluk iddialarına da yer verildi.

OYNAT 01:47 "CHP'den ihraç gerekçem 'Kahraman Türk polisi' demiş olmam" İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı olarak yeniden aday gösterilmeyen Murat Hazinedar, 'İhraç gerekçesi olarak Türkiye'mizin göz bebeği olan polisimize 'Kahraman Türk Polisi' diyerek hitap etmiş olmam gösterildi. Şahsıma operasyonu iktidar değil, bizzat CHP'nin mensupları yapmıştır .' diye konuştu.