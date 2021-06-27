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ARTVİN

Polisler yardımına koştu: Eksik evraklı öğrencinin belgelerini evden getirdiler

Artvin’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giren Sude Makar isimli bir öğrenci, evrak eksiği nedeniyle sınav salonuna alınmadı. Ailesiyle irtibata geçen polis ekipleri öğrencinin evine giderek evraklarını ailesinden alıp öğrenciye ulaştırdı. Polis ekiplerinin bu telaşı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Polisler yardımına koştu: Eksik evraklı öğrencinin belgelerini evden getirdiler
Polisler yardımına koştu

Artvin’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giren Sude Makar isimli bir öğrenci, evrak eksiği nedeniyle sınav salonuna alınmadı. Ailesiyle irtibata geçen polis ekipleri öğrencinin evine giderek evraklarını ailesinden alıp öğrenciye ulaştırdı. Polis ekiplerinin bu telaşı güvenlik kameralarına yansıdı.

SINAV SALONUNA ALINMADI

Hopa ilçesindeki Hüsnü Ciner İlkokulu’nda sınava girecek olan Sude Makar, heyecandan sınava giriş belgesini evinde unuttu. Bu nedenle sınav salonuna alınmayan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu. Ailesiyle irtibata geçen polis ekipleri, sınav giriş belgesini ailesinden alarak sınavın başlamasına 8 dakika kala öğrenciye ulaştırmayı başardı. Polis ekiplerinin koşuşturduğu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin bu telaşı okul kapısında bekleyen veliler tarafından alkışlarla karışandı.

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