Polislere 'Aile Yılı' düzenlemesi: Görev Puanı Sistemi devrede, mazeret atamaları artık her ay yapılacak

Oğuzhan Ürüşan
15:353/10/2025, Cuma
İçişleri Bakanlığınca Emniyet Teşkilatı bünyesinde personel planlamasının daha etkin yapılabilmesi amacıyla yürütülen standart kadro çalışmasının 2025 yılı sonunda tamamlanacağı bildirildi.
Emniyet personelinin çalışma koşullarıyla ilgili önemli bir adım atıldı. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte, ilk kez Görev Puanı Sistemi hayata geçirildi. Yeni uygulamayla atamaların daha hakkaniyetli ve kurumsal ihtiyaçlara uygun şekilde yapılması hedefleniyor.

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, polislerin aile bütünlüğünü koruyacak bir adım daha atıldı. Önceki yıllarda yılda yalnızca iki kez gerçekleştirilen mazeret atamaları, bu yıldan itibaren her ay yapılmaya başlandı ve aynı şekilde devam edecek.

STANDART KADRO ÇALIŞMASI YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

İçişleri Bakanlığınca Emniyet Teşkilatı bünyesinde personel planlamasının daha etkin yapılabilmesi amacıyla yürütülen standart kadro çalışmasının 2025 yılı sonunda tamamlanacağı bildirildi. Çalışmanın ardından uzun süredir tartışma konusu olan “2. Şark görevi” ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacak.

POLİSLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerimizin çalışma koşullarıyla ilgili konular, ayak üstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemlidir” diyerek yeni düzenlemeleri duyurdu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz” dedi.

