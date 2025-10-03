Polislere 'Aile Yılı' düzenlemesi: Görev Puanı Sistemi devrede, mazeret atamaları artık her ay yapılacak

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, polislerin aile bütünlüğünü koruyacak bir adım daha atıldı. Önceki yıllarda yılda yalnızca iki kez gerçekleştirilen mazeret atamaları, bu yıldan itibaren her ay yapılmaya başlandı ve aynı şekilde devam edecek.

STANDART KADRO ÇALIŞMASI YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

İçişleri Bakanlığınca Emniyet Teşkilatı bünyesinde personel planlamasının daha etkin yapılabilmesi amacıyla yürütülen standart kadro çalışmasının 2025 yılı sonunda tamamlanacağı bildirildi. Çalışmanın ardından uzun süredir tartışma konusu olan “2. Şark görevi” ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacak.

POLİSLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUZ