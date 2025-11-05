Polonyalı gazeteci tatil için geldiği Antalya'da Müslüman oldu

Her yıl tatilde geldiği Türkiye’de İslamiyet’i araştıran Polonyalı gazeteci Aleksandra, Antalya’da Müslüman olarak Ayşe ismini aldı.

İslam dininden etkilenen Polonya uyruklu Aleksandra, Antalya’da Serik İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal’ın rehberliğinde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Aleksandra, iman esasları ve İslam’ın temel prensipleri hakkında bilgilendirildi. Daha sonra getirdiği Kelime-i Şehadet ile Müslüman olan Aleksandra, Ayşe ismini aldı.

Müftü Köksal, Aleksandra’yı tebrik ederek, "İslam, barış, kardeşlik ve merhamet dinidir. Rabbimiz, kardeşimizi bu yüce dine yönlendirdiği için hamdederiz. Yeni hayatında kendisine huzur, mutluluk ve istikamet diliyoruz" dedi.