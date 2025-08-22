Yeni Şafak
Pompalı tüfekle husumetlisinin serasını basıp 2 kişiyi öldürdü

17:2022/08/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan A.T. pompalı tüfekle husumetlisi A.A.'nın serasını bastı. Tartışmada A.T.'nin ateş açması sonucu vurulan Fatih Çayan ve Süleyman Sağsöz, hayatını kaybetti. A.A. yara almadan kurtulurken, kaçan A.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Saklısu Mahallesi'nde meydana geldi. A.T., yanına aldığı pompalı tüfekle, cezaevindeki oğlunun eşini rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında husumet olan A.A.'nın serasına geldi. A.A., eniştesi Fatih Çayan ve demir işçisi Süleyman Sağsöz ile A.T. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından A.T. pompalı tüfekle ateş açtı. A.A. yara almadan kurtulurken, Fatih Çayan ise saçmaların isabetiyle yerde hareketsiz kaldı. A.T., seradan çıkmaya çalışan Süleyman Sağsöz'ü de birkaç metre ileride yakalayıp, aynı tüfekle vurduktan sonra da kaçtı.


Silah sesinin duyulması üzerine yapılan ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İncelemede her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Çayan ile Süleyman Sağsöz'ün yaşamlarını yitirdiği belirlendi. A.T.'nin yakalanması için ekipler harekete geçti. Bölgeye çevik kuvvet polisleri de sevk edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. A.A. ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü. Fatih Çayan ile Süleyman Sağsöz'ün cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.




#Fatih Çayan
#Süleyman Sağsöz
#Antalya
#Finike
#Cinayet
#Ölüm
