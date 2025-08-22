Pompalı tüfekle husumetlisinin serasını basıp 2 kişiyi öldürdü

Olay, saat 11.00 sıralarında, Saklısu Mahallesi'nde meydana geldi. A.T., yanına aldığı pompalı tüfekle, cezaevindeki oğlunun eşini rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında husumet olan A.A.'nın serasına geldi. A.A., eniştesi Fatih Çayan ve demir işçisi Süleyman Sağsöz ile A.T. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından A.T. pompalı tüfekle ateş açtı. A.A. yara almadan kurtulurken, Fatih Çayan ise saçmaların isabetiyle yerde hareketsiz kaldı. A.T., seradan çıkmaya çalışan Süleyman Sağsöz'ü de birkaç metre ileride yakalayıp, aynı tüfekle vurduktan sonra da kaçtı.

İncelemede her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Çayan ile Süleyman Sağsöz'ün yaşamlarını yitirdiği belirlendi. A.T.'nin yakalanması için ekipler harekete geçti. Bölgeye çevik kuvvet polisleri de sevk edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. A.A. ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü. Fatih Çayan ile Süleyman Sağsöz'ün cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.