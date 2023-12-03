Potansiyeli keşfedecek rehbere ihtiyaç var

Montessori’nin çocuğun dünyaya gelen kutlu bir misafir olduğundan yola çıkan bir anlayış olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Kapitalist paradigma içerisinde fabrikalardan esinlenerek kurulan okullardaki çocuğu şekillendirmeye çalışan, çocuğun şeklini değiştirip fıtratını örseleyen nosyona sahip bir öğretmen değil, o çocuğun içindeki doğal yetenek ve potansiyeli tahrip etmeden açığa çıkarmaya çalışan birer rehbere ihtiyacı var. Yine bu da bizim tasavvuf anlayışımızdaki mürşidi kamil konseptine benziyor” değerlendirmesi yaptı.