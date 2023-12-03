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Potansiyeli keşfedecek rehbere ihtiyaç var

İnsanlık İçin Eğitim temasıyla Palet Montessori Akademisi MATEPP tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Montessori Zirvesi’nde konuşan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Montessori yönteminin kurucusu Maria Montessori’nin çocuklar üzerine yaptığı pedagojik tespitlerin kendilerini bu modele yaklaştırdığını anlattı.

Saliha Engin
04:00 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 05:47 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bilal Erdoğan
Bilal Erdoğan

Montessori’nin çocuğun dünyaya gelen kutlu bir misafir olduğundan yola çıkan bir anlayış olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Kapitalist paradigma içerisinde fabrikalardan esinlenerek kurulan okullardaki çocuğu şekillendirmeye çalışan, çocuğun şeklini değiştirip fıtratını örseleyen nosyona sahip bir öğretmen değil, o çocuğun içindeki doğal yetenek ve potansiyeli tahrip etmeden açığa çıkarmaya çalışan birer rehbere ihtiyacı var. Yine bu da bizim tasavvuf anlayışımızdaki mürşidi kamil konseptine benziyor” değerlendirmesi yaptı.


#eğitim
#Bilal Erdoğan
#Yeni Türkiye Eğitim Vakfı
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