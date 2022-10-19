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MALATYA

Prefabrik üretim üssü dünyayı barındıracak

Türk Kızılayı, Malatya’da 40 yıldır atıl duran vagon onarım fabrikasını, 400 milyon liralık yatırımla küresel çapta 'prefabrik konut üretim üssü'ne çevirdi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Prefabrik üretim üssü dünyayı barındıracak
Prefabrik üretim üssü dünyayı barındıracak.

Türk Kızılayı, Malatya’da 40 yıldır atıl duran vagon onarım fabrikasını, 400 milyon liralık yatırımla küresel çapta 'prefabrik konut üretim üssü'ne çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü resmi açılışını gerçekleştireceği 'Üretim Üssü Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası, kapılarını gazetecilere açtı.

GÜNLÜK 200 KONTEYNER ÜRETİM

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, fabrikanın 580 bin m2’lik bir alanı kapladığını söyleyerek şu bilgileri verdi: “Burada Kızılay, modüler yapı sistemleri üretiyor. Yılda yaklaşık 1 milyon metrekare hafif çelik kapalı alan üretme kapasitesine sahip. Yılda 65-70 bin civarında; günlük üç vardiyada 200 konteyner tipi yaşam ünitesi üretebilir durumda. Afetlerde barınma noktasında ihtiyacımız olan çadırın yanına bir sonraki aşaması olan konteyner veya yaşanabilir modüler üretmek maksadıyla kuruldu. Öncelikle Kızılay’ımızın kendi ihtiyaç duymuş olduğu ürünleri üretmeye çalışıyoruz."

Kerem Kınık
Kerem Kınık

ALMANYA VE KATAR'A ÜRETİM ÜSSÜ

Suriye'nin kuzeyinde yapılan briket evleri hatırlatarak sözlerine devam eden Kınık, “Bu briket evlerin yanında bir de barınak üretimlerimiz var. Suriye’ye 2 bin civarında kurduk. Sadece yanı başımızdaki komşumuz değil, yine büyük bir dramı yaşayan Ukrayna’da yerlerinden edilmiş insanlara yönelik barınma sistemleri kuruyoruz. Lviv’de iç mülteci kampları kurduk. Dünyada yegane fabrikalardan birisi. Şu an fabrikamızda 200 arkadaşımız çalışıyor. Tam kapasite faaliyete geçtiğinde 1000 kişi çalışacak. Katar, İngiltere, Macaristan, Orta Doğu’da Irak, Suriye gibi ülkelere ihracatlarımız var. Almanya’da bu fabrikanın bir uydu üretim merkezini kuruyoruz. Katar’da benzer bir üretim üssü oluşturmak için görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

ANAOKULUNDAN İŞÇİ ŞANTİYESİNE

  • Kerem Kınık, “MEB bünyesinde şu ana kadar 35 okula anaokulu kazandırdık. Doğal gaz çıkarılan Zonguldak Filyos’taki büyük tesisin işçi şantiyelerine kurduk. Kızılay Lojistik Şirketi'miz de denizin altına döşenen boruların nakliyesini gerçekleştiriyor. Önümüzdeki aylarda Kızılay çadır ve tekstilin üretim alanında konfeksiyon imalatımız başlayacak.” dedi.

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