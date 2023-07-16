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Program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa seslenişiyle başladı: Demokrasi nöbeti tutulan Zonguldak'ta madenci korosu konser verdi

15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılı dolayısıyla Zonguldak'ta tören düzenlendi. Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi ile başlayan program kapsamında demokrasi nöbeti tutuldu, madenci korosu sahne alarak kahramanlık türküleri seslendirdi.

00:49 . 16/07/2023 Pazar
DHA
Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle madenci korosu konser verdi.

Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle madenci korosu konser verdi.

Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde demokrasi nöbeti tutuldu, madenci korosu konser verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılı dolayısıyla Madenci Anıtında tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla anıt önünde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Program kapsamında madenci korosu sahne alarak kahramanlık türküleri seslendirdi. Ayrıca maden işçileri baretleri ve tulumlarıyla demokrasi nöbetine katıldı.



#Zonguldak
#15 Temmuz
#Demokrasi ve Milli Birlik Günü
#Demokrasi Nöbeti
12 dakika önce
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