Provokasyonun Türkiye tetikçileri

61 yıllık Baas rejimini devirdikten sonra ülkedeki iç barışı sağlamayı amaçlayan Yeni Suriye Hükümeti ciddi bir provokasyonla karşı karşıya kaldı. İranlı Molla Lokman Bedirghara, Humus'ta yaptığı bir konuşmayla bazı grupları kışkırttı. Provoke konuşmasının ardından sosyal medyada Hasan bin Hamdan el-Hasibi'nin türbesinin yakıldığını iddia eden bir videoda dolaşıma sokuldu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından servis edilen videoda 5 sivilin hayatını kaybettiği yalan haberi verildi.

SOHR tarafından paylaşılan yalan haberin ardından CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başta olmak üzere terör örgütü üyelerinden birçok isim provokasyona ortak oldu. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, “Bu saldırıyla birlikte bu insan müsveddelerinin bölgede kaos çıkarmak için hiçbir sınır tanımayacakları bir kez daha görülmüştür. Bu yaratıkların yakalanmaları ve gerekli cezayı almaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız!” şeklindeki açıklamayla provokasyona ortak olurken, DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, “Suriye’de yaşanan insanlık dışı katliamları kaygıyla izliyor ve şiddetle kınıyorum. Halklara ve farklı inançlara yönelik saldırılar asla kabul edilemez. S” ifadelerini kullandı.