CHP'den pis su provokasyonu

TBMM’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken kavga çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ile CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygün arasında 'pis su' tartışması yaşandı.

Görüşmeler sırasında söz alan Aygün, Bakan Kurum'un bütçenin komisyon görüşmeleri sırasında İzmir Körfezi’nden su getirdiğini anımsattı. “Ben de size Ergene'den getirdim” diyen Aygün, elindeki kirli su şişesini gösterdi. Aygün, konuşmasının sonunda kirli suyu Bakan Kurum'a vereceğini söyledi.





OTURUMA ARA VERİLDİ

Aygün’ün, bakanların oturduğu komisyon sıralarına doğru ilerlemeye başlaması üzerine Bakan Kurum ayağa kalktı. Kurum’un, masaya bırakılan suyu yere itmesi üzerine bakan sıralarının önünde tartışma yaşandı. AK Parti milletvekilleri, bakanların bulunduğu sıraların önüne geldi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma ara verdi.





KABUL EDİLEMEZ

Grup Başkanvekilleriyle yaptığı değerlendirmeyi aktaran Sırrı Süreyya Önder, “Kürsüde hitabeti ve anlatılan meseleyi kuvvetlendirecek her türlü görsel, afiş gibi şeyler ve belli nesneler kullanılabilir. Makul ve ritüeller arasında bu meşrudur. Fakat onun dışında bakanların bulunduğu yere ya da herhangi bir milletvekilinin olduğu sıralara kendi rızası olmadan, kendi daveti olmadan herhangi bir şeyi bırakmaya çalışmak bizim kabul edeceğimiz şeyler değil” dedi.





BİZDEN İSTENEN İLETİŞİM

Bakanların da kürsüye konuşmalarını güçlendirmek için materyalle çıktığını anımsatan Önder, kişisel görüşünü ise şöyle aktardı: “Bu tür öfkenin sahibi de maruz kalanı da daha sonra derin bir mahcubiyet duyuyor. Bu mahcubiyet için üzerinden aylar geçmesi gerekmiyor. Halkın da bunu tasvip ettiğini söyleyemeyiz. Bizden burada beklenen etkili iletişim kanallarını açık tutmak, en etkili bir şekilde bize emanet edilen dertleri görünür kılmak ve buna da tahammül edilmesi.”



